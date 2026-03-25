Maa Kalratri Ki Aarti Hindi Day 7 Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि का सातवां दिन मां भगवती के कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं में मां कालरात्रि का स्वरूप काफी भयानक और डरावना माना जाता है, जो घने अंधकार के समान दिखाई देती है। शास्त्रों के अनुसार, मां का स्वरूप एक दम अंधकार की तरह काला है। उनके तीन नेत्र और बाल बिखरे हुए हैं। वह गधे की सवारी करती हैं।

मां कालरात्रि की चार भुजाएं हैं। जिनमें से एक हाथ में उन्होंने लोहे का अस्त्र और दूसरे में तलवार धारण की हुई है, तीसरे हाथ अभय मुद्रा में और चौथा वरमुद्रा में है, जिससे वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। मां कालरात्रि की पूजा करने से जातकों को हर एक दुख-दर्द से लेकर अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। आज मां कालरात्रि की विधिवत पूजा-अर्चना, मंत्र, कथा करने के बाद अंत में इस आरती को अवश्य पढ़ें। इससे आपकी पूजा पूर्ण होगी। आइए जानते हैं मां कालरात्रि की संपूर्ण आरती…

मां कालरात्रि की आरती | Maa Kalratri Ki Aarti Lyrics

कालरात्रि जय जय महाकाली

काल के मुंह से बचाने वाली

दुष्ट संहारिणी नाम तुम्हारा

महा चंडी तेरा अवतारा

पृथ्वी और आकाश पर सारा

महाकाली है तेरा पसारा

खंडा खप्पर रखने वाली

दुष्टों का लहू चखने वाली

कलकत्ता स्थान तुम्हारा

सब जगह देखूं तेरा नजारा

सभी देवता सब नर नारी

गावे स्तुति सभी तुम्हारी

रक्तदंता और अन्नपूर्णा

कृपा करे तो कोई भी दुःख ना

ना कोई चिंता रहे ना बीमारी

ना कोई गम ना संकट भारी

उस पर कभी कष्ट ना आवे

महाकाली मां जिसे बचावे

तू भी ‘भक्त’ प्रेम से कह

कालरात्रि मां तेरी जय

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। शहर के अनुसार सूर्यास्त के समय में बदलाव हो सकता है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।