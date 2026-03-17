Shiv Ji Ki Aarti Lyrics In Hindi (ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा): वैदिक पंचांग के अनुसार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को चैत्र मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है और इस साल मासिक शिवरात्रि आज मनाई जा रही है। यह दिन भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने से जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली आती है। विशेष रूप से, शिव जी की आरती का पाठ करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और कठिनाइयां दूर होती हैं। ऐसे में यहां पढ़ें शिव जी की पूरी आरती।

चैत्र मासिक शिवरात्रि 2026 का शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 17 मार्च 2026 को सुबह 09:23 बजे से शुरू होकर 18 मार्च 2026 को सुबह 08:25 बजे तक रहेगी। शिव पूजा के लिए प्रदोष और विशेष रूप से निशिता काल को शुभ माना जाता है, इसलिए इस वर्ष मासिक शिवरात्रि 17 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन रात 12:07 बजे से 12:55 बजे तक लगभग 48 मिनट का शुभ मुहूर्त रहेगा।

भगवान शिव की आरती का महत्व

धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव की आरती करने से हमारे मन को शांति मिलती है और तनाव दूर होता है। साथ ही, इससे जीवन की बुराइयां और परेशानियां कम होती हैं और भगवान शिव की कृपा से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इससे हमारी भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है और अच्छे कर्मों का फल जल्दी मिलता है। वहीं, मासिक शिवरात्रि जैसे पावन दिन पर शिव जी की आरती करने से जीवन में आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

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ॐ जय शिव ओंकारा की आरती (Om Jai Shiv Omkara Lyrics in Hindi)

ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा।
ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, अर्द्धांगी धारा॥ ओम जय शिव ओंकारा॥
एकानन चतुरानन पञ्चानन राजे।
हंसासन गरूड़ासन वृषवाहन साजे॥ ओम जय शिव ओंकारा॥
दो भुज चार चतुर्भुज दसभुज अति सोहे।
त्रिगुण रूप निरखत त्रिभुवन जन मोहे॥ ओम जय शिव ओंकारा॥
अक्षमाला वनमाला मुण्डमालाधारी।
त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारी॥ ओम जय शिव ओंकारा॥
श्वेताम्बर पीताम्बर बाघंबर अंगे।
सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे॥ ओम जय शिव ओंकारा॥
कर के मध्य कमण्डल चक्र त्रिशूलधारी।
जगकर्ता जगभर्ता जगसंहारकर्ता॥ ओम जय शिव ओंकारा॥
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका।
प्रणवाक्षर के मध्ये ये तीनों एका॥ ओम जय शिव ओंकारा॥
पर्वत सोहैं पार्वती, शंकर कैलासा।
भांग धतूरे का भोजन, भस्मी में वासा॥ ओम जय शिव ओंकारा॥
जटा में गंग बहत है, गल मुण्डन माला।
शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृगछाला॥ ओम जय शिव ओंकारा॥
काशी में विराजे विश्वनाथ, नन्दी ब्रह्मचारी।
नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी॥ ओम जय शिव ओंकारा॥
त्रिगुणस्वामी जी की आरति जो कोइ नर गावे।
कहत शिवानन्द स्वामी, मनवान्छित फल पावे॥
ओम जय शिव ओंकारा॥ स्वामी ओम जय शिव ओंकारा॥

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डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें