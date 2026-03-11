Mars Transit 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के सेनापति मंगल लगभग 18 महीने बाद देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं। फ्यूचर पंचांग के अनुसार यह गोचर 2 अप्रैल को होगा। साथ ही मंगल का यह गोचर कई राशियों के लिए खास माना जा रहा है। क्योंकि ज्योतिष में मंगल और गुरु को मित्र माना गया है। इसलिए मंगल और गुरु की मित्रता के कारण यह गोचर विशेष रूप से शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है।

आपको बता दें कि ज्योतिष में मंगल ग्रहो को ऊर्जा, साहस, नेतृत्व और पराक्रम का प्रतीक माना गया है, वहीं गुरु ज्ञान, समृद्धि, धर्म और विस्तार का कारक ग्रह माना जाता है। जब ये दोनों ग्रह एक-दूसरे के प्रभाव में आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में उन्नति, अवसर और धन लाभ के योग बनने लगते हैं।

वहीं इस गोचर का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव मेष, धनु और मीन राशि के जातकों पर देखने को मिल सकता है। इन राशियों के लोगों को करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत मिल रहे हैं।

26 मार्च से मिथुन, सिंह और कन्या राशि वालों को आर्थिक उन्नति के संकेत, गुरु और चंद्रमा बनाएंगे गजकेसरी राजयोग

ज्योतिष में मंगल और गुरु की मित्रता का महत्व

ज्योतिष शास्त्र में मंगल और गुरु को परस्पर मित्र ग्रह माना गया है। मंगल जहां साहस, शक्ति और कार्यक्षमता प्रदान करता है, वहीं गुरु बुद्धि, मार्गदर्शन और भाग्य का समर्थन देता है।जब मंगल ग्रह गुरु की राशि में प्रवेश करते हैं तो यह योग व्यक्ति को साहस के साथ सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। इससे करियर में नए अवसर मिलते हैं और व्यापार में विस्तार के रास्ते खुलते हैं।

ज्योतिष के अनुसार यह संयोग व्यक्ति को धन, प्रतिष्ठा और पदोन्नति दिलाने में सहायक माना जाता है। कई बार इस तरह के ग्रहयोग से अचानक लाभ के योग या नए प्रोजेक्ट मिलने के भी योग बनते हैं।

इन 3 राशियों को मिल सकता है विशेष लाभ

मेष राशि (Aries Zodiac)

मेष राशि के स्वामी मंगल ही हैं, इसलिए मंगल का यह गोचर आपके लिए काफी अनुकूल साबित हो सकता है। साथ ही यह गोचर आपकी राशि से 12वें भाव पर होने जा रहा है। इसलिए इस समय करियर में नई जिम्मेदारियां और प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नए निवेश और मुनाफे के अवसर बन सकते हैं। लेकिन इस समय आपको थोड़ो फिजूल खर्चों से बचने की सलाह दी जाती है।

धनु राशि (Dhanu Zodiac)

धनु राशि के स्वामी गुरु हैं और मंगल का गुरु की राशि में आना इस राशि के जातकों के लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है। साथ ही यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर होने जा रहा है। इसलिए इस दौरान कारोबार में विस्तार और आर्थिक लाभ के योग बन सकते हैं।

साथ ही नौकरी में बदलाव या नई नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं। भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए कार्य भी पूरे हो सकते हैं। वहीं आप कोई वाहन या प्रापर्टी खरीद सकते हैं। लेकिन इस समय माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। वहीं जो लोग सरकारी की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको नौकरी मिल सकती है। बस आपको मेहनत करती रहनी चाहिए। प्रयास में कमी नहीं करनी चाहिए।

मीन राशि (Meen Zodiac)

मीन राशि के लिए यह गोचर धन और करियर दोनों में प्रगति के संकेत दे रहा है। क्योंकि यह गोचर आपकी राशि से लग्न भाव पर होने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपको नई योजनाओं में सफलता मिल सकती है। व्यापार में नए साझेदारी प्रस्ताव आ सकते हैं। वहीं नौकरीपेशा लोगों के लिए इंक्रीमेंट और प्रमोशन की संभावना बन सकती है।

वहीं मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन खुशनुमा रह सकता है। लेकिन इस समय आपको थोड़ा क्रोध पर काबू रखना चाहिए।

हालांकि किसी भी ग्रह का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।

19 मार्च से मीन, वृष और धनु राशि के लोगों को करियर और कारोबार में तरक्की के योग, गुरु की राशि में बनेगा चतुर्ग्रही योग

यह भी पढ़ें:

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।