वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को साहस, ऊर्जा, भूमि, पराक्रम और नेतृत्व का कारक माना जाता है। इसलिए मंगल जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो इन सेक्टरों पर खास प्रभाव पड़ता है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार, अगले 24 घंटे बाद ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह अपनी स्वराशि मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मंगल का यह राशि परिवर्तन कई राशियों के जीवन में बदलाव ला सकता है, लेकिन खास तौर पर मीन, कन्या और सिंह राशि वालों पर इसका सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। करियर, व्यापार, धन और आत्मविश्वास के मामलों में इन राशियों को लाभ मिलने के संकेत हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह 11 मई को दोपहर 12 बजकर 38 मिनट पर अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में यहां मंगल काफी शक्तिशाली अवस्था में रहते हैं। इस दौरान लोगों में ऊर्जा, निर्णय लेने की क्षमता और जोखिम उठाने का साहस बढ़ सकता है। रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है और नई योजनाओं पर काम शुरू होने के योग बन सकते हैं। हालांकि जल्दबाजी और क्रोध से बचने की सलाह भी दी जाती है।

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मंगल के गोचर का मीन राशि पर प्रभाव (Aries zodiac)

मीन राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर आर्थिक मामलों में राहत देने वाला साबित हो सकता है। क्योंकि मंगल ग्रह आपकी राशि से दूसरे भाव पर संचरण करने जा रहे हैं। साथ ही वह आपकी राशि से नवम भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए लंबे समय से रुके धन की प्राप्ति हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि व्यापार में नए संपर्क लाभ पहुंचा सकते हैं।

वहीं आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और परिवार का सहयोग भी मिल सकता है। निवेश से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। साथ ही आप देश- विेदश की यात्रा कर सकते हैं।

मंगल के गोचर का कन्या राशि पर प्रभाव (Kanya Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर करियर और कार्यक्षेत्र में लाभ देने वाला माना जा रहा है। क्योंकि मंगल ग्रह आपकी राशि से अष्टम भाव पर संचरण करेंगे। वहीं मंगल ग्रह आपकी राशि से तीसरे भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए इस दौरान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई अवसर मिलने के योग बन रहे हैं। साझेदारी के कामों में फायदा हो सकता है। मानसिक तनाव कम होगा और स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है।

वहीं आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। साथ ही जिन लोगों का काम- कारोबार विदेश से जुड़ा हुआ है तो उनको लाभ हो सकता है।

मंगल के गोचर का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि वालों के लिए मंगल का मेष राशि में प्रवेश किस्मत का साथ दिला सकता है। क्योंकि मंगल ग्रह आपकी गोचर कुंडली के नवम भाव पर संचरण करेंगे। इसलिए इस दौरान रुके हुए काम पूरे होने हो सकते हैं और मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। विदेश यात्रा या लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं। व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे और सामाजिक सम्मान में वृद्धि हो सकती है।

छात्रों के लिए भी यह समय अच्छा माना जा रहा है। वहीं मंगल ग्रह आपकी राशि से चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं। इसलिए इस दौरान आप वाहन या प्रापर्टी खरीद सकते हैं। साथ ही कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है।

मंगल गोचर के दौरान रखें इन बातों का ध्यान

मंगल की ऊर्जा काफी तेज होती है, इसलिए इस दौरान गुस्से और अहंकार से बचना जरूरी माना जाता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें और किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा और मंगल मंत्रों का जाप करना शुभ फलदायी माना जाता है।

इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिष मान्यताओं और सामान्य गणनाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल सामान्य सूचना प्रदान करना है। किसी भी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।