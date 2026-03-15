Mars Rise 2026 Date: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति और उनके उदय-अस्त का मानव जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। फ्यूचर पंचांग अनुसार ग्रहों के सेनापति मंगल देव 18 अप्रैल से उदय होने जा रहे हैं। मंगल ग्रह मीन राशि में उदित होंगे। आपको बता दें कि मंगल ग्रह के उदय होने से कई राशियों के जीवन में ऊर्जा, साहस और कार्यक्षमता में वृद्धि देखने को मिल सकती है।

वहीं विशेष रूप से मीन, धनु और मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय कई मामलों में सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार जब मंगल उदित अवस्था में होते हैं तो उनका प्रभाव अधिक सक्रिय और शक्तिशाली हो जाता है, जिससे साहस, पराक्रम, भूमि-संपत्ति, करियर और निर्णय क्षमता से जुड़े मामलों में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं।

ज्योतिष में मंगल ग्रह का महत्व

वैदिक ज्योतिष में मंगल देव को ग्रहों के सेनापति के रूप में माना जाता है। मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस, पराक्रम और शक्ति का प्रतीक है। इसे अग्नि तत्व का ग्रह माना जाता है, जो व्यक्ति के आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन में संघर्ष करने की ताकत को दर्शाता है। किसी भी कुंडली में मंगल की स्थिति व्यक्ति के स्वभाव, करियर, भूमि-भवन, भाई-बहन और वैवाहिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है।

वहीं मंगल देव व्यक्ति के साहस, वीरता और नेतृत्व क्षमता के कारक माने जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में मंगल मजबूत होता है, वे निर्भीक, पराक्रमी और जोखिम लेने वाले होते हैं।

साथ ही ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह भूमि, मकान, संपत्ति और रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। कुंडली में मजबूत मंगल होने पर व्यक्ति को जमीन-जायदाद और वाहन सुख मिलने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं मंगल को छोटे भाई-बहनों का कारक भी माना जाता है। कुंडली में मंगल शुभ स्थिति में हो तो भाई-बहनों के साथ संबंध अच्छे रहते हैं और उनसे सहयोग भी मिलता है।

वहीं मंगल ग्रह व्यक्ति के भीतर ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास पैदा करता है। मजबूत मंगल वाले लोग कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते और संघर्ष करके सफलता प्राप्त करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि मंगल ग्रह को युद्ध और तकनीकी कौशल का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में मंगल प्रभावशाली होता है, वे सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, खेल और प्रशासनिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

मंगल ग्रह के उदय का ज्योतिष में प्रभाव

वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस, पराक्रम, भूमि, भाई, तकनीकी क्षेत्र, सेना और प्रशासन का कारक ग्रह माना जाता है। जब मंगल ग्रह अस्त होते हैं तो उनका प्रभाव कुछ हद तक कमजोर माना जाता है, लेकिन जैसे ही मंगल उदय होते हैं, उनकी शक्ति फिर से सक्रिय हो जाती है। मंगल के उदय होने से रुके हुए कार्यों में गति आने लगती है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और प्रतियोगी क्षेत्रों में सफलता के योग बनते हैं। यही कारण है कि ज्योतिष में मंगल के उदय को एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना जाता है।

इन राशियों को मिल सकता है लाभ

मीन राशि (Meen Zodiac)

मंगल के उदय होने से मीन राशि के जातकों के आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि हो सकती है। क्योंकि मंगल देव आपकी राशि से लग्न भाव पर उदित होने जा रहे हैं। इसलिए इस दौरान करियर और व्यवसाय से जुड़े मामलों में नए अवसर मिल सकते हैं।

वहीं जो लोग लंबे समय से किसी कार्य में सफलता का इंतजार कर रहे थे, उन्हें इस समय सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। साथ ही इस समय आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। साथ ही आप आप आलस्य को छोड़ेंगे। एक नई ऊर्जा के साथ कार्य कर सकते हैं।

धनु राशि (Dhanu Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का उदय होना अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि मंगल ग्रह आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर उदित होने जा रहे हैं। इसलिए इस समय आपको भौतिक सुख प्राप्त हो सकते हैं। वहीं आप कोई वाहन या प्रापर्टी खरीद सकते हैं।

साथ ही नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिलने की संभावना है। इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही माता की सेहत में सुधार हो सकता है।

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का उदय करियर और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में लाभकारी साबित हो सकता है। क्योंकि मंगल ग्रह आपकी राशि से कर्म भाव पर उदित होने जा रहे हैं। इसलिए कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना रहेगी।

साथ ही प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्रों में सफलता के योग बन सकते हैं। साथ ही जो बेरोजगार लोग हैं, उनको नौकरी मिल सकती है। लेकिन उनको लगातार मेहनत करनी चाहिए। साथ ही प्रयास करते रहना चाहिए।

हांलाकि किसी भी ग्रह का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।