Mars Rise 2026 Date: फ्यूचर पंचांग के अनुसार 18 अप्रैल 2026 को ग्रहों के सेनापति मंगल देव का उदय होने जा रहा है, जिसे बेहद शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। मंगल ग्रह मीन राशि में उदित होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मंगल के उदय होते ही कई राशियों के जीवन में ऊर्जा, साहस और सफलता के नए द्वार खुलते हैं। खासतौर पर मीन, धनु और मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और व्यापार में उन्नति देने वाला साबित हो सकता है।

मंगल ग्रह को शक्ति, पराक्रम, भूमि, साहस और निर्णय क्षमता का कारक माना जाता है। जब मंगल उदय अवस्था में आता है, तब व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और कार्यक्षेत्र में तेजी से निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। 18 अप्रैल से बनने वाली यह स्थिति खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी जो नौकरी में प्रमोशन, नई जॉब या बिजनेस विस्तार की सोच रहे हैं।

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मंगल ग्रह उदय का महत्व

ज्योतिष शास्त्र में मंगल का उदय होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब कोई ग्रह अस्त से उदय होता है, तो उसकी शुभता और प्रभाव में कई गुना वृद्धि हो जाती है। मंगल के उदय से जीवन में ऊर्जा, साहस, आत्मबल और प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल करने की क्षमता बढ़ती है। यह समय नई शुरुआत, प्रॉपर्टी से जुड़े काम, करियर ग्रोथ और लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनुकूल माना जाता है।

इन राशियों पर पड़ सकता शुभ प्रभाव

मीन राशि (Pisces Zodiac)

मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का उदय होना सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि मंगल आपकी राशि से लग्न भाव पर उदित होंगे। इसलिए इस समय आपको साहस और पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। साथ ही लंबे समय से अटके काम पूरे होने के योग हैं और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है।

साथ ही इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है और प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। बिजनेस करने वालों को नए प्रोजेक्ट और पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है। लेकिन इस समय कोई भी कार्य आवेश में आकर नहीं करें।

धनु राशि (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि वालों के लिए मंगल ग्रह का उदित होना सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि मंगल ग्रह आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर उदित होने जा रहे हैं। इसलिए इस समय आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही आप कोई वाहन या प्रापर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं।

साथ ही इस दौरान व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं और निवेश से भी लाभ हो सकता है। लेकिन निवेश सोच-समझकर करें। यदि आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय अनुकूल साबित हो सकता है। साथ ही नौकरीपेशा लोगों को नई जॉब के अवसर मिल सकते हैं और आय में वृद्धि के संकेत हैं।

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का उदय नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में सफलता दिला सकता है। क्योंकि मंगल ग्रह आपकी गोचर कुंडली के कर्म भाव पर उदित होने जा रहे हैं। इसलिए इस दौरान नए लोगों से संपर्क बनेंगे, जिससे करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। मार्केटिंग, सेल्स और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहने के योग हैं।

वहीं व्यापार में नई डील्स और समझौतों से फायदा हो सकता है। साथ ही जो लोग पुलिस, सेना, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उनको अच्छा लाभ हो सकता है।

हांलाकि किसी भी ग्रह का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।