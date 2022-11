Mangal Vakri: वक्री मंगल इन लोगों के लिए साबित हो सकता है अमंगलकारी, जानिए किस राशि को रहना होगा सावधान?

Retrograde Mars in Taurus: 13 नवंबर को वक्री मंगल वृष राशि में 12 मार्च 2023 तक विराजमान रहेगा। मंगल का यह गोचर कई मायनों में खास माना जा रहा है।

Mangal Gochar 2022:मंगल के गोचर का सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। (फोटो: freepik)

