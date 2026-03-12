Mars Mercury Conjunction 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह समय- समय पर गोचर करके कई शुभ और अशुभ योग का निर्माण करते हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। यहां हम बात करने जा रहे हैं ग्रहों के सेनापति और व्यापार के दाता बुध की युति के बारे में, फ्यूचर पंचांग के अनुसार 11 अप्रैल को मंगल ग्रह और बुध ग्रह की महायुति बनने जा रही है। क्योंकि मंगल देव 2 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं 11 अप्रैल को बुध ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे। जिससे इन दोनों ग्रहों की युति बनेगी।

आपको बता दें कि जब मंगल की ऊर्जा और साहस का मेल बुध की बुद्धिमत्ता और व्यापारिक कौशल से होता है, तब यह योग विशेष रूप से करियर, व्यापार और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। वहीं इस ग्रह संयोग का सकारात्मक प्रभाव खासतौर पर वृष, मिथुन और धनु राशि के जातकों के जीवन में देखने को मिल सकता है। ज्योतिषियों के अनुसार इस दौरान इन राशियों के लोगों को नई जिम्मेदारियां, आर्थिक लाभ और करियर में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं।

बुध और मंगल की युति का ज्योतिषीय महत्व

ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है, जबकि बुध बुद्धि, तर्क, संवाद, व्यापार और रणनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे जब ये दोनों ग्रह एक ही राशि में आकर युति बनाते हैं, तो व्यक्ति की निर्णय क्षमता तेज होती है और कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ती है।

वहीं इस योग को ज्योतिष में “रणनीतिक शक्ति का योग” भी कहा गया है, क्योंकि मंगल व्यक्ति को कार्य करने की शक्ति देता है और बुध उसे सही दिशा में सोचने और योजना बनाने की क्षमता देता है। इसलिए इस समय नए प्रोजेक्ट शुरू करना, व्यापारिक निर्णय लेना या करियर में बदलाव करना कई लोगों के लिए लाभकारी हो सकता है।

मंगल और बुध इन चीजों के हैं कारक

ज्योतिष शास्त्र में बुध देव को बुद्धि, वाणी, तर्क शक्ति और संचार का कारक ग्रह माना जाता है। यह ग्रह व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, शिक्षा, लेखन, गणित, व्यापारिक समझ, विश्लेषण करने की क्षमता और संचार कौशल को दर्शाता है। वहीं कुंडली में बुध मजबूत होने पर व्यक्ति तेज दिमाग वाला, चतुर, अच्छा वक्ता और अच्छा व्यापारी होता है।

साथ ही बुध का संबंध मीडिया, पत्रकारिता, लेखन, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन से जुड़े कार्यों से भी माना जाता है, इसलिए इसे ज्ञान और व्यापार का ग्रह भी कहा जाता है। ऐसे में बुध और मंगल की युति से इन क्षेत्रों पर भी विशेष प्रभाव पड़ सकता है।

वहीं मंगल देव को ज्योतिष में शक्ति, साहस, पराक्रम और ऊर्जा का कारक ग्रह माना गया है और इन्हें ग्रहों का सेनापति भी कहा जाता है। मंगल व्यक्ति के साहस, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, शारीरिक शक्ति, प्रतिस्पर्धा, क्रोध और जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं।

इसके साथ ही मंगल का संबंध प्रापर्टी , भवन, संपत्ति, तकनीकी कार्य, इंजीनियरिंग, सेना, पुलिस और खेल से भी माना जाता है। कुंडली में अगर मंगल ग्रह सकारात्मक स्थित हो तो व्यक्ति साहसी, ऊर्जावान, निर्णय लेने में तेज और चुनौतियों का सामना करने वाला माना जाता है। ऐसे में बुध और मंगल की युति से इन क्षेत्रों पर भी असर देखने को मिल सकता है।

इन राशियों पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

वृष राशि (Taurus Zodiac)

वृष राशि के जातकों के लिए मंगल और बुध की यह युति करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकती है। क्योंकि यह युति आपकी राशि से 11वें भाव पर बनने जा रही है। इसलिए इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है।

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नए निवेश या नए व्यापारिक अवसर मिलने की संभावना है। लेकिन इस समय निवेश सोच- समझकर करें। साथ ही किसी विशेषज्ञ की सलाह ले लें।

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध हैं, इसलिए इस युति का प्रभाव इस राशि के जातकों पर विशेष रूप से पड़ सकता है। साथ ही यह बुध और मंगल की युति आपकी राशि से दशम भाव पर बनने जा रही है। इसलिए इस दौरान आपको करियर में प्रगति के नए रास्ते खुल सकते हैं और नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिल सकता है। व्यापार में साझेदारी से लाभ होने के संकेत हैं।

वहीं इस समय पिता के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं, उनका सहयोग मिल सकता है। लेकिन इस समय आपको अपने क्रोध पर थोड़ा काबू रखना चाहिए। साथ ही अति उत्साह में आकर डिसीजन लेने से बचना चाहिए।

धनु राशि (Dhanu Zodiac)

धनु राशि के लोगों के लिए बुध और मंगल का संयोग अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह संयोग आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपको कोई वाहन या प्रापर्टी खरीद सकते हैं। साथ ही नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। कारोबार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

साथ ही इस समय नए प्रोजेक्ट या नई योजनाओं की शुरुआत भविष्य में लाभ देने वाली साबित हो सकती है। लेकिन इस समय आपको वाहन बगेरा थोड़ा सावधानी से चलाना चाहिए।

आपको बता दें किसी भी ग्रह का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।