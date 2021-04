Marriage Muhurat (Wedding Dates) 2021: शादी ब्याह के मुहूर्त 22 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य मुहूर्त देखकर ही किया जाता है। और जब बात शादी ब्याह की हो तो इस तरफ और भी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ग्रह नक्षत्रों के आकलन के आधार पर विवाह के लिए शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। यदि आप या आपका कोई करीबी साल 2021 में विवाह करने जा रहा है तो यहां आपको इस साल के सभी शुभ मुहूर्त की जानकारी प्राप्त हो जाएगी।

अप्रैल 2021:

22 अप्रैल दिन गुरुवार को नक्षत्र मघा, तिथि चैत्र शुक्ल दशमी और एकादशी, शुभ मुहूर्त 05:02 PM से 05:48 AM अप्रैल 23 तक।

24 अप्रैल दिन शनिवार नक्षत्र उत्तराफाल्गुनी, तिथि चैत्र शुक्ल द्वादशी, शुभ मुहूर्त 06:22 AM से 11:43 AM तक।

25 अप्रैल दिन रविवार नक्षत्र हस्त, तिथि त्रयोदशी और चतुर्दशी, शुभ मुहूर्त 08:15 AM से 01:55 AM अप्रैल 26 तक।

26 अप्रैल दिन सोमवार नक्षत्र स्वाती, तिथि पूर्णिमा, मुहूर्त 11:06 PM से 05:44 AM अप्रैल 27 तक।

27 अप्रैल दिन मंगलवार नक्षत्र स्वाती, तिथि पूर्णिमा और प्रतिपदा, मुहूर्त 05:44 AM से 08:03 PM

28 अप्रैल दिन बुधवार नक्षत्र अनुराधा, तिथि द्वितिया और तृतीया, मुहूर्त 05:13 PM से 05:42 AM अप्रैल 29 तक।

29 अप्रैल दिन गुरुवार नक्षत्र अनुराधा, तिथि तृतीया, मुहूर्त 05:42 AM से 11:49 AM

30 अप्रैल दिन शुक्रवार नक्षत्र मूल, तिथि चतुर्थी, पंचमी मुहूर्त 05:40 PM से 05:40 AM 1 मई तक।

मई 2021:

01 मई शनिवार, तिथि चैत्र कृ. पंचमी, नक्षत्र मूल, मुहूर्त 05:40 ए एम से 10:16 ए एम

02 मई रविवार, तिथि चैत्र कृ. षष्ठी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, मुहूर्त 08:59 ए एम से 02:50 पी एम

07 मई शुक्रवार, तिथि चैत्र कृ. एकादशी, नक्षत्र उ.भाद्रपद, मुहूर्त 07:31 पी एम से 05:35 ए एम, मई 08

08 मई शनिवार, तिथि चैत्र कृ. द्वादशी, नक्षत्र उ.भाद्रपद रेवती, मुहूर्त 05:35 ए एम से 05:34 ए एम, मई 09

09 मई रविवार, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र रेवती, मुहूर्त 05:34 ए एम से 10:49 ए एम

13 मई गुरुवार, तिथि द्वितीया, नक्षत्र रोहिणी, मुहूर्त 12:51 ए एम से 05:31 ए एम, मई 14

14 मई शुक्रवार, तिथि तृतीया, नक्षत्र मॄगशिरा, मुहूर्त 05:31 ए एम से 05:30 ए एम, मई 15

21 मई शुकवार, तिथि वैशाख शु. नवमी, नक्षत्र उ.फाल्गुनी, मुहूर्त 03:23 पी एम से 05:27 ए एम, मई 22

22 मई शनिवार, तिथि वैशाख शु. दशमी, नक्षत्र उ.फाल्गुनी हस्त, मुहूर्त 05:27 ए एम से 08:03 पी एम

23 मई रविवार, तिथि वैशाख शु.एकादशी, नक्षत्र हस्त चित्रा, मुहूर्त 06:42 ए एम से 12:12 पी एम

24 मई सोमवार, तिथि वैशाख शु.त्रयोदशी, नक्षत्र स्वाति, मुहूर्त 11:14 ए एम से 05:26 ए एम, मई 25

26 मई बुधवार, तिथि पूर्णिमा और प्रतिपदा, नक्षत्र अनुराधा, मुहूर्त 06:36 ए एम से 01:16 ए एम, मई 27

28 मई शुक्रवार, तिथि द्वितीया और तृतीया, नक्षत्र मूल, मुहूर्त 05:25 ए एम से 08:01 पी एम

29 मई शनिवार, तिथि चतुर्थी और पञ्चमी, नक्षत्र उत्तराषाढा, मुहूर्त 06:04 पी एम से 05:24 ए एम, मई 30

30 मई रविवार, तिथि वैशाख कृ. पंचमी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, मुहूर्त 05:24 ए एम से 04:42 पी एम

जून 2021:

3 जून गुरुवार, तिथि नवमी और दशमी, नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, मुहूर्त 06:35 पी एम से 05:23 ए एम, जून 04

4 जून शुक्रवार, तिथि दशमी, नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, मुहूर्त 05:23 ए एम से 03:10 पी एम

5 जून शनिवार, तिथि वैशाख कृ.एकादशी, नक्षत्र रेवती अश्विनी, मुहूर्त 05:23 ए एम से 04:48 पी एम

16 जून बुधवार, तिथि षष्ठी, नक्षत्र मघा, मुहूर्त 05:23 ए एम से 10:15 पी एम

19 जून शनिवार, तिथि ज्येष्ठ शु. नवमी, नक्षत्र हस्त चित्रा, मुहूर्त 05:23 ए एम से 08:29 पी एम

20 जून रविवार, तिथि एकादशी, नक्षत्र स्वाती, मुहूर्त 09:00 पी एम से 05:24 ए एम, जून 21

22 जून मंगलवार, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र अनुराधा, मुहूर्त 02:23 पी एम से 05:24 ए एम, जून 23

23 जून बुधवार, तिथि त्रयोदशी और चतुर्दशी, नक्षत्र अनुराधा, मुहूर्त 05:24 ए एम से 11:48 ए एम

24 जून गुरूवार, तिथि ज्येष्ठ पूर्णिमा, नक्षत्र मूल, मुहूर्त 02:33 पी एम से 05:25 ए एम, जून 25

जुलाई 2021:

01 जुलाई गुरूवार, तिथि ज्येष्ठ कृ. सप्तमी, नक्षत्र उ.भाद्रपद, मुहूर्त 05:27 ए एम से 05:27 ए एम, जुलाई 02

02 जुलाई शुक्रवार, तिथि ज्येष्ठ कृ. अष्टमी, नक्षत्र रेवती, मुहूर्त 05:27 ए एम से 10:54 ए एम

07 जुलाई बुधवार, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र रोहिणी और मॄगशिरा, मुहूर्त 03:36 पी एम से 03:20 ए एम, जुलाई 08

13 जुलाई मंगलवार, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र मघा, मुहूर्त 09:21 ए एम से 02:49 पी एम

15 जुलाई गुरुवार, तिथि पञ्चमी और षष्ठी, नक्षत्र उत्तराफाल्गुनी, मुहूर्त 05:33 ए एम से 11:44 ए एम

नवंबर 2021:

15 नवंबर सोमवार, तिथि द्वादशी, नक्षत्र उत्तर भाद्रपद और रेवती, मुहूर्त 06:44 ए एम से 06:44 ए एम, नवम्बर 16

16 नवंबर मंगलवार, तिथि द्वादशी और त्रयोदशी, नक्षत्र रेवती, मुहूर्त 06:44 ए एम से 01:43 पी एम

20 नवंबर शनिवार, तिथि प्रतिपदा और द्वितीया, नक्षत्र रोहिणी, मुहूर्त 06:48 ए एम से 06:48 ए एम, नवम्बर 21

21 नवंबर रविवार, तिथि द्वितीया और तृतीया, नक्षत्र मॄगशिरा, मुहूर्त 06:48 ए एम से 06:49 ए एम, नवम्बर 22

28 नवंबर रविवार, तिथि नवमी और दशमी, नक्षत्र उत्तराफाल्गुनी, मुहूर्त 10:06 पी एम से 06:55 ए एम, नवम्बर 29

29 नवंबर सोमवार, तिथि दशमी, नक्षत्र उत्तराफाल्गुनी, मुहूर्त 06:55 ए एम से 04:57 पी एम

30 नवंबर मंगलवार, तिथि एकादशी, नक्षत्र हस्त, मुहूर्त 06:56 ए एम से 08:34 पी एम

दिसंबर 2021:

01 दिसंबर बुधवार, तिथि कार्तिक कृ. द्वादशी, नक्षत्र चित्रा स्वाति, मुहूर्त 06:47 पी एम से 06:57 ए एम, दिसम्बर 02

2 दिसंबर गुरुवार, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र स्वाती, मुहूर्त 06:57 ए एम से 04:28 पी एम

06 दिसंबर सोमवार, तिथि मार्गशीर्ष शु. तृतीया, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, मुहूर्त 02:19 ए एम से 07:01 ए एम, दिसम्बर 07

07 दिसंबर मंगलवार, तिथिमार्गशीर्ष शु. चतुर्थी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, मुहूर्त 07:01 ए एम से 01:02 पी एम

11 दिसंबर शनिवार, तिथि मार्गशीर्ष शु. अष्टमी, नक्षत्र, मुहूर्त 10:32 पी एम से 06:04 ए एम, दिसम्बर 12

13 दिसंबर सोमवार, तिथि मार्गशीर्ष शु. दशमी, नक्षत्र रेवती, मुहूर्त 07:05 ए एम से 07:34 पी एम