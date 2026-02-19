March 2026 Vrat Tyohar: जल्द ही मार्च माह आरंभ होने वाला है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक ये माह काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि इस माह से नववर्ष का आरंभ हो रहा है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के साथ इस माह का आरंभ हो रहा है और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के साथ समापन हो रहा है। ऐसे में इस माह होली, होलिका दहन, चंद्र ग्रहण, चैत्र नवरात्रि से लेकर रंग पंचमी, शीतला अष्टमी, कामदा एकादशी आदि पड़ रहे हैं। आइए जानते हैं द्रिक पंचांग के अनुसार, मार्च माह में पड़ने वाले सभी व्रत त्योहारों के साथ ग्रह गोचर के बारे में…

मार्च 2026 में पड़ने वाले व्रत-त्योहार

1 मार्च 2026, रविवार- प्रदोष व्रत

2 मार्च 2026, सोमवार- फाल्गुन चौमासी चौदस

3 मार्च 2026, मंगलवार- होलिका दहन (छोटी होली), वसंत पूर्णिमा व्रत, चंद्र ग्रहण, फाल्गुन पूर्णिमा

4 मार्च 2026, बुधवार- होली , चैत्र महीने का आरंभ , हिंदू धर्म का नया साल आरंभ

5 मार्च 2026, गुरुवार- भाई दूज

6 मार्च 2026, शुक्रवार- भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी

8 मार्च 2026, रविवार- रंग पंचमी

10 मार्च 2026, मंगलवार- शीतला सप्तमी

11 मार्च 2026, बुधवार- शीतला अष्टमी, बसोड़ा, कालाष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी (मासिक)

15 मार्च 2026, रविवार- कृष्ण नृसिंह द्वादशी, पापमोचिनी एकादशी , मीन संक्रांति

16 मार्च 2026, सोमवार- प्रदोष व्रत

17 मार्च 2026, मंगलवार- मासिक शिवरात्रि

18 मार्च 2026, बुधवार- दर्श अमावस्या

19 मार्च 2026, गुरुवार- युगादी, गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्रि आरंभ

20 मार्च 2026, शुक्रवार- झूलेलाल जयंती, चंद्र दर्शन

21 मार्च 2026, शनिवार- मत्स्य जयंती, गौरी पूजा , गणगौर

22 मार्च 2026, रविवार- वासुदेव चतुर्थी

23 मार्च 2026, सोमवार- लक्ष्मी पंचमी, मासिक कार्तिगाई

24 मार्च 2026, मंगलवार- संकन्द षष्ठी, रोहिणी व्रत, यमुना छठ

26 मार्च 2026, गुरुवार- राम नवमी, महातारा जयंती, अशोक अष्टमी व्रत, मासिक दुर्गाष्टमी

27 मार्च 2026, शुक्रवार- राम नवमी (इस्कॉन) , स्वामीनारायण जयंती

29 मार्च 2026, रविवार- कामदा एकादशी , वामन द्वादशी

30 मार्च 2026, सोमवार- प्रदोष व्रत (शुक्ल),

31 मार्च 2026, मंगलवार- महावीर जयंती

हिंदी नववर्ष 2026 का आरंभ (Hindu New Year 2026)

हिंदू नव वर्ष का शुभारंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। हिंदू नव वर्ष की गणना वैदिक पंचांग के अनुसार की जाती है, जिसे विक्रम संवत कहा जाता है। इस वर्ष विक्रम संवत 2083 की शुरुआत 19 मार्च से होगी। इस संवत्सर का नाम ‘रौद्र’ रखा गया है। हिंदू नव वर्ष की शुरुआत उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, शुक्ल योग और मीन लग्न में होगी, जो इसे विशेष ज्योतिषीय महत्व प्रदान करता है। शास्त्रों की परंपरा के अनुसार, नव संवत्सर के राजा का निर्धारण चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के वार के आधार पर किया जाता है। चूंकि इस वर्ष नव संवत्सर की शुरुआत गुरुवार से हो रही है, इसलिए संवत् 2083 के राजा ‘गुरु’ माने जाएंगे। वहीं, इस संवत्सर के मंत्री ‘मंगल’ होंगे।

मार्च 2026 ग्रह गोचर लिस्ट

शुक्र मीन राशि में प्रवेश- 2 मार्च 2026 सुबह 01:01 मिनट पर

सूर्य का मीन राशि में प्रवेश- 15 मार्च 2026 को सुबह 01:08 मिनट पर

शुक्र का मेष राशि में प्रवेश- 26 मार्च 2026 को सुबह 05:13 मिनट पर

डिस्क्लेमर: इस लेख में निहित व्रत-त्योहार की तिथियां और ज्योतिषीय गणनाएं पंचांग और प्रचलित धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। जनसत्ता इनकी वैज्ञानिक पुष्टि या पूर्ण सटीकता का दावा नहीं करता है। विभिन्न क्षेत्रों या स्थानीय परंपराओं के अनुसार तिथियों में आंशिक अंतर हो सकता है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय या अनुष्ठान से पहले संबंधित विषय विशेषज्ञ या अपने पुरोहित से परामर्श अवश्य लें।