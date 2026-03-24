Mangladitya Rajyoga 2026 Date: वैदिक ज्योतिष अनुसार ग्रह समय- समय पर गोचर करके राजयोग और शुभ योग का निर्माण करते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन और देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को सूर्य और मंगल की युति से मंगलादित्य राजयोग बनने जा रहा है। यह राजयोग मीन राशि में बनने जा रहा है। आपको बता दें मंगल ग्रह साहस, पराक्रम, भूमि, रक्त और क्रोध का कारक माना जाता है।

वहीं सूर्य देव को आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा, मान- सम्मान, सरकारी नौकरी और पिता कारक माना जाता है। ऐसे में जब इन दोनों ग्रहों की युति बनती है, तो इन सेक्टरों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। साथ ही मंंगलादित्य राजयोग का प्रभाव सभी 12 राशियों के लोगों पर देखने को मिलेगा। लेकिन मीन, धनु और मिथुन राशि वालों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इन लोगों को भूमि लाभ और प्रशासनिक पद की प्राप्ति हो सकती है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 2 अप्रैल को ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही ग्रहों के राजा सूर्य देव विराजमान हैं। ऐसे इन दोनों ग्रहों की युति से मंगलादित्य राजयोग बनेगा। जिससे मीन, धनु और मिथुन राशि राशि वालों को लाभ हो सकता है।

मीन राशि (Pisces Zodiac)

मीन राशि वालों के लिए यह योग आर्थिक रूप से बेहद शुभ साबित हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से लग्न भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपकी आय के नए स्रोत बन सकते हैं और पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। वहीं नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि मिल सकती है। बिजनेस में भी विस्तार के योग बन रहे हैं।

साथ ही यदि आप लंबे समय से किसी बड़े प्रोजेक्ट या प्रॉपर्टी की डील का इंतजार कर रहे थे, तो 2 अप्रैल के बाद वह सफल हो सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। लेकिन इस समय सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। साथ ही जोखिम भरे कार्यों से थोड़ा दूर रहें।

वहीं जो शादीशुदा लोग हैं, उनका दांपत्य जीवन खुशहाल रह सकता है। वहीं अविवाहित लोग हैं उनको विवाह के नए प्रस्ताव आ सकते हैं। साथ ही इस दौरान आपको पार्टनरशिप के काम में लाभ मिल सकता है।

धनु राशि (Sagittarius Zodiac)

आप लोगों के लिए मंगलादित्य राजयोग सकरात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह मंगलादित्य राजयोग आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। वहीं प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं।

साथ ही करियर में नई ऊंचाइयां हासिल हो सकती हैं। विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है। आपके साहस में वृद्धि होगी और आप जोखिम भरे व्यापारिक निर्णय लेने में सक्षम होंगे। पिता या पैतृक संपत्ति से बड़े लाभ के संकेत हैं। लेकिन इस समय माता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें।

वहीं जो लोग प्रापर्टी, रियल स्टेट, जमीन- जायदाद, मेडिकल और दवाइयों से जुड़ा कार्य करते हैं तो उनको लाभ हो सकता है। वहीं मंगलादित्य राजयोग की दृष्टि आपकी राशि से दशम भाव पर पड़ रही है। इसलिए काम- कारोबार में तरक्की मिल सकती है।

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि वालों के लिए यह मंगलादित्य राजयोग करियर और फाइनेंस दोनों में ग्रोथ लेकर आ सकता है। इस दौरान आपको नौकरी में पदोन्नति और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। साथ ही व्यापार में मुनाफा बढ़ने के योग हैं और नई डील्स फाइनल हो सकती हैं। वहीं समाज में मान-सम्मान बढ़ने की संभवना है। साथ ही इस अवधि में कार्यस्थल पर आपकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।

वहीं नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं और कारोबार में प्रतिद्वंद्वियों पर आपकी विजय हो सकती है। साथ ही इस दौरान जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनको नौकरी मिल सकती है। लेकिन आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। साथ ही अपनी मेहनत में कमी नहीं रखनी चाहिए।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।