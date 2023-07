Mangala Gauri Vrat 2023: त्रिपुष्कर योग में पहला मंगला गौरी व्रत आज, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करें ये खास उपाय

Mangala Gauri Vrat 2023: सावन माह के हर एक मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखने का विधान है। इस दिन कुछ खास उपाय करके सुखी वैवाहिक जीवन पा सकते हैं।

Mangala Gauri Vrat 2023: मंगला गौरी व्रत के दिन कुछ खास ज्योतिषीय उपाय करने से सुखी वैवाहिक जीवन पा सकते हैं।

Mangla Gauri Vrat 2023: सावन का पवित्र माह आज से शुरू हो चुका है। इस साल पूरे 59 दिन के सावन पड़ रहे हैं। ऐसे में 8 सावन सोमवार पड़ेंगे। सावन मास के हर एक मंगलवार को मां पार्वती को समर्पित मंगला गौरी का व्रत रखने का विधान है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। इस साल 9 मंगलवार पड़ने के कारण पूरे 9 मंगला गौरी व्रत पड़ रहे हैं। इस दौरान मां पार्वती की विधिवत पूजा करने के साथ-साथ इन ज्योतिषीय उपायों को अपना सकते हैं। जानिए मंगला गौरी के दिन कौन से ज्योतिषीय उपाय करने से वैवाहिक जीवन में आ रहे हर संकट से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही विवाह में आ रही रुकावट और मंगल दोष से भी छुटकारा मिल सकता है। मंगला गौरी व्रत पर करें ये ज्योतिषीय उपाय विवाह में आ रही है अड़चन अगर किसी न किसी कारण आपके विवाह में अड़चन आ रही है या फिर कुंडली में मंगल दोष है, तो मंगला गौरी के दिन मां पार्वती की विधिवत पूजा करने के साथ-साथ 108 बार ‘‘ऊं गौरी शंकराय नमः’ मंत्र का जाप कर सकते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए मंगला गौरी व्रत के दिन मां पार्वती की विधिवत पूजा करने के साथ-साथ उन्हें सोलह श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली हर समस्या से निजात मिल सकती है। Also Read Mangala Gauri Vrat 2023: सावन मास में कब-कब है मंगला गौरी व्रत? जानिए तिथियां और महत्व मंगल दोष के लिए अगर कुंडली में मंगल दोष है, तो मंगला गौरी व्रत के दिन मां पार्वती की पूजा करने के साथ तुलसी रामायण के सुंदरकांड के अलावा श्रीमद्भागवत के अठारहवें अध्याय के नवें श्लोक का जप करना चाहिए। पति-पत्नी के बीच अनबन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर किसी के घर में पति-पत्नी के बीच किसी न किसी बात पर वाद-विवाद चल रहा है और दिन-प्रतिदिन उनके रिश्ते में खटास आ रही है, तो सावन में पड़ने वाले मंगला गौरी व्रत को पति-पत्नी को पूजा करने के साथ व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव और मां पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है और हमेशा घर में सुख-समृद्धि बनी रहती हैं और सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है।

