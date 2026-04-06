वैदिक ज्योतिष अनुसार ग्रह समय- समय पर उदित और अस्त होते रहते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन और देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि अभी मंगल ग्रह अभी अस्त अवस्था में संचरण कर रहे हैं और फ्यूचर पंचांग अनुसार मंगल देव 18 अप्रैल को मीन राशि में उदित होने जा रहे हैं। मंगल ग्रह को रक्त, भूमि, शौर्य, वीरता, पराक्रम और क्रोध का कारक माना जाता है। इसलिए मंगल ग्रह की चाल में बदलाव होता है तो इन सेक्टरों के साथ- साथ सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन मंगल ग्रह के उदित होने का सकारात्मक प्रभाव धनु, वृष और मिथुन राशि वालों पर पड़ सकता है। इन लोगों को करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है। साथ ही वाहन और प्रापर्टी की प्राप्ति के योग बन रहे हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 18 अप्रैल को रात 1 बजकर 52 मिनट पर ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह गुरु के स्वामित्व वाली राशि मीन में उदित होने जा रहे हैं। मंगल ग्रह मंगल उदित अवस्था में होते हैं, तो उनका प्रभाव अधिक शक्तिशाली हो जाता है। साथ ही वह अपना पूर्ण फल प्रदान करते हैं। ऐसे में मंगल ग्रह के उदित होन से इन राशियों को लाभ मिल सकता है।

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इन राशियों को मिल सकता है लाभ

धनु राशि (Sagittarius Zodiac)

धनु राशि वालों के लिए मंगल का उदय बेहद शुभ साबित हो सकता है। क्योंकि मंगल ग्रह आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर उदित होने जा रहे हैं। इसलिए इस दौरान करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपकी पहचान बढने की संभावना है। साथ ही प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं। परिवार का सहयोग भी मिलेगा। लेकिन इस समय आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। पारिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें, वरना नुकसान हो सकता है।

वृष राशि (Taurus zodiac)

आप लोगों के लिए मंगल ग्रह का उदित होना लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। क्योंकि मंगल ग्रह आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर उदित होने जा रहे हैं। इसलिए वृष राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है। निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के योग हैं। बस सोच- समझकर निवेश करें। साथ ही इस दौरान नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावना है।

हालांकि इस दौरान दोस्तों या करीबी लोगों से मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नुकसान दे सकती है। खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है।

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मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि वालों के लिए मंगल ग्रह का उदित होना अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि मंगल ग्रह आपकी राशि से कर्म भाव पर उदित होने जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों के लिए यह समय करियर में उन्नति दिलाने वाला साबित हो सकता है। साथ ही नई नौकरी या बिजनेस के अवसर मिल सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के संकेत हैं।

लेकिन इस दौरान काम का दबाव बढ़ सकता है। मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है। वरिष्ठों से बहस करने से बचें, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।