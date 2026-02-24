Mangal transit in Shatabhisha Nakshatra 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार 3 मार्च से ग्रहों के सेनापति मंगल देव राहु के स्वामित्व वाले शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि शतभिषा नक्षत्र रहस्य, शोध, चिकित्सा, टेक्नोलॉजी और अचानक परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। वहीं ज्योतिष में मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस, भूमि, करियर और पराक्रम के कारक माना जाता है। ऐसे में इस नक्षत्र परिवर्तन का 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। लेकिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार सिंह, धनु और कुंभ राशि वालों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं। साथ ही इन लोगों के साहस और पराक्रम में वृद्धि के योग बन रहे हैं।

वैदिक ज्योतिष अनुसार शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु ग्रह है और इसे “100 चिकित्सकों का नक्षत्र” भी कहा जाता है। यह नक्षत्र रहस्यमयी विषयों, शोध, चिकित्सा, तकनीक और गुप्त ज्ञान से जुड़ा होता है। जब कोई प्रभावशाली ग्रह इसमें प्रवेश करता है तो अचानक परिवर्तन, नई दिशा और छिपे अवसर सामने आते हैं।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

आप लोगों के लिए नक्षत्र परिवर्तन करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से अनुकूल साबित हो सकता है। इस समय नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति मिल सकती है। साथ ही लंबे समय से रुके कार्यों में गति मिनले के संकेत है।

साथ ही अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। व्यापारियों को नई रणनीति से लाभ मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत देखने को मिल सकता है।

धनु राशि (Dhanu Zodiac)

धनु राशि वालों के लिए मंगल ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। इस दौरान विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं। वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिल सकती है।

साथ ही इस दौरान आपको पुराने निवेश से लाभ होने की संभावना है और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। वहीं यह समय धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक संतुलन बेहतर रहेगा। साथ ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है।

कुंभ राशि (Kumbh Zodiac)

आप लोगों के लिए मंगल ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि शतभिषा नक्षत्र के राशि स्वामी शनि देव हैं और कुंभ पर शनि देव का आधिपत्य है। इसलिए टेक्नोलॉजी, रिसर्च, मैनेजमेंट और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है।

वहीं इस दौरान अटके हुए धन की प्राप्ति संभव है और पारिवारिक विवाद सुलझ सकते हैं। स्वास्थ्य में भी सुधार के संकेत मिल रहे हैं। वहीं इस समय आपकी सोची हुई योजनाएं सफल हो सकती हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।