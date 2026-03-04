Dwi Dwadash Rajyog 2026: कर्मफल दाता शनि को नवग्रह में सबसे शक्तिशाली ग्रहों में से एक माना जाता है। शनि इकलौता ऐसा ग्रह है जिसे साढ़ेसाती और ढैया का हक मिला है। इसके साथ ही वह जातकों को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। बता दें कि इस समय शनि मीन राशि में विराजमान है और 2 जून 2027 तक इसी राशि में रहने वाला है। शनि इस राशि में रहकर किसी न किसी ग्रह के साथ युति या फिर कोणीय संबंध बनाएंगे, जिससे शुभ-अशुभ योगों का निर्माण होगा। ऐसे ही शनि 5 मार्च को मंगल के साथ संयोग करके द्विद्वादश योग का निर्माण करेंगे। इस योग का निर्माण होने से 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। हालांकि मेष, सिंह और मीन राशि में अधिक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलने वाला है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं लकी राशियों के बारे में…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 5 मार्च 04:33 पी एम बजे मंगल और शनि एक-दूसरे से 30° पर होंगे, जिससे द्विद्वादश योग का निर्माण होगा। बता दें कि मंगल कुंभ राशि में बुध, सूर्य और राहु के साथ विराजमान होंगे। जबकि शनि शुक्र के साथ मीन राशि में विराजमान होंगे।

मेष राशि (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए शनि-मंगल का द्विद्वादश योग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के बारहवें भाव में शनि और ग्यारहवें भाव में विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को करियर के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। आपको ऑनसाइट नौकरी में अवसर मिल सकते हैं। आपको नई नौकरी, इंक्रीमेंट या फिर इंसेंटिव के मौके मिल सकते हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरी के भी योग बन रहे हैं। व्यापार के क्षेत्र की बात करें, तो आपके लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। कोई बड़ी डील या प्रोजेक्ट मिल सकता है। अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मधुर हो सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें, तो आप ऊर्जावान रहेंगे।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए भी द्विद्वादश योग काफी लाभकारी हो सकता है। इस राशि के सातवें भाव में मंगल विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों का अध्यात्म की ओर काफी अधिक झुकाव हो सकता है। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में धन कमाने में सफल हो सकते हैं।

करियर के क्षेत्र की बात करें, तो आप अच्छी खासी प्रगति कर सकते हैं। आपके द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है। इसके अलावा विदेश जाने का सपना पूरा सकता है। आप कुछ नए अनुभव कर सकते हैं। इससे आपको आने वाले सम. में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके सपने अच्छे हो सकते हैं। व्यापार में भी लाभ मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। व्यापार विस्तार की संभावनाएं मजबूत रहेंगी। आप अपने प्रतिद्वंदियों पर जीत हासिल कर पाने में सफल हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। भविष्य के लिए धन की बचत कर पाने में सफल होंगे। रिश्ते में मिठास बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन अच्छा जाने वाला है. आप अपने जीवनसाथी के साथ रिश्ते को प्रेम और सौहार्द से पूर्ण बनाए रखेंगे। सेहत भी अनुकूल रहने वाली है।

मीन राशि (Pisces Zodiac)

मीन राशि के जातकों के लिए भी मंगल-शनि का द्विद्वादश योग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के दूसरे भाव में शनि और लग्न भाव में मंगल विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों को धन लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। लंबे समय से पेशेवर जीवन में चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको अपार सफलता हासिल हो सकती है। आपके द्वारा किए जा रहे काम की सराहना की जा सकती है। व्यापार में भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। बस किसी भी प्रकार की गलत रणनीति बनाकर आगे न बढ़ें, वरना भारी नुकसान हो सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। सेहत को लेकर सजग रहें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।