Mangal Parvat In Hand: ज्योतिष शास्त्र में जैसे व्यक्ति की कुंडली में स्थित नवग्रह से उसके भविष्य, करियर, वैवाहिक जीवन और सेहत के बारे में पता लगाया जा सकता है। ऐसे ही हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक हथेली में मौजूद विभिन्न पर्वत व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और जीवन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं में से एक है मंगल पर्वत, जिसे साहस, ऊर्जा, पराक्रम और संपत्ति का कारक माना जाता है।
वहीं जिन लोगों के हाथ में मंगल पर्वत मजबूत होता है, वे जीवन में न केवल चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं बल्कि धन और सफलता भी खूब अर्जित करते हैं। ऐसे लोग साहसी और पराक्रमी होते हैं। साथ ही ये जोखिम भरे कार्य करने के घबराते नहीं हैं। इन लोगों के पास अच्छी प्रापर्टी हो सकती है।
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हथेली में यहां होता है मंगल पर्वत
हस्तरेखा शास्त्र अनुसार मंगल पर्वत हथेली में अंगूठे के पास और जीवन रेखा के आसपास स्थित होता है। इसे ऊपरी और निचले दो भागों में बांटा जाता है, जहां ऊपरी मंगल धैर्य और संयम का प्रतीक होता है, वहीं निचला मंगल साहस और ऊर्जा को दर्शाता है। यदि ये दोनों संतुलित और उभरे हुए हों, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व मजबूत होता है और जीवन में स्थिर सफलता प्राप्त होती है।
मंगल पर्वत का झुकाव शुक्र पर्वत की हो ओर
हस्तरेखा शास्त्र अनुसार अगर हथेली में मंगल पर्वत का झुकाव शुक्र की ओर हो तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी से मित्रता कर लें तो उसे मरते दम तक निभाता है। वहीं ऐसे लोग लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन होते हैं। साथ ही ये लोग पैसे खर्च करने में आगे रहते हैं। ये लोग घूमने के भी शौकीन होते हैं।
मंगल पर्वत हो विकसित और स्पष्ठ
जिन लोगों का मंगल पर्वत स्पष्ट, उभरा हुआ और हल्की लालिमा लिए होता है, वे लोग स्वभाव से नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। ऐसे लोग कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेते हैं और जोखिम उठाने से नहीं डरते। यही गुण उन्हें करियर और व्यापार में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। इन लोगों के जीवन में धन-संपत्ति, भौतिक सुख और प्रतिष्ठा की कमी नहीं रहती और वे अपनी मेहनत और साहस के बल पर उच्च स्थान प्राप्त करते हैं।
वहीं जिन लोगों के साथ मंगल मजबूत स्थित होता है तो वो लोग साहसी, जुझारू और आत्मनिर्भर होते हैं। वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं और चुनौतियों से घबराते नहीं हैं। ऐसे लोग सेना, पुलिस, खेल और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं
मंगल पर्वत को मजबूत करने के उपाय
ज्योतिष और हस्तरेखा शास्त्र में मंगल को मजबूत करने के लिए कुछ आसान उपाय बताए गए हैं:
1- मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें।
2- “ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः” मंत्र का जाप करें।
3- लाल रंग का अधिक उपयोग करें। एक लाल रंग का रूमाल अपने पास रख सकते हैं।
4- जरूरतमंदों को लाल वस्त्र या मसूर दाल का दान करें।
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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।