Panchgrahi Yog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के सेनापति मंगल को महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक माना जाता है। मंगल को साहस, ऊर्जा, रक्त, भूमि आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में मंगल की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों को जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य देखने को मिलता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, 23 फरवरी 2026 को भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान उच्च राशि मकर को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस राशि में मंगल बुध, शुक्र, राहु और सूर्य के साथ युति करेंगे, जिससे पंचग्रही योग का निर्माण होगा। इस योग का निर्माण होने से कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में….

मेदिनी ज्योतिष के अनुसार, मंगल का प्रवेश कुंभ में होते ही बुध, राहु, सूर्य, शुक्र के साथ युति करेंगे, जिससे दुर्लभ पंचग्रही योग का निर्माण होगा। ऐसे में 12 राशियों के साथ-साथ देश-दुनिया में अभूतपूर्व हलचल देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं मंगल के पंचग्रही योग बनने से किन राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है।

द्रिक पंचांग के अनुसार, मंगल 23 फरवरी को सुबह 11:57 पर अपनी उच्च राशि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहां पर राहु, सूर्य, बुध, शुक्र के साथ युति करके पंचग्रही के अलावा मंगल आदित्य राजयोग का भी निर्माण करेंगे।

कन्या राशि (Kanya Zodiac)

इस राशि के छठे भाव में पंचग्रही राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को लंबे समय से चले आ रहे रोगों से निजात मिल सकती है। नौकरी के क्षेत्र में भी सफलता हासिल हो सकती है। नई जॉब के अवसर मिल सकते हैं। आत्मविश्वास में भी तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैें। आप लोन से मुक्ति पा सकते हैं। छात्रों के लिए भी ये अवधि लाभकारी हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को काफी लाभ मिल सकता है। लव लाइफ अच्छी जाने वाली है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। हालांकि सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है।

कुंभ राशि (Kumbh Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए भी पंचग्रही योग कई मायनों में खास हो सकता है। इस राशि के जातकों के आत्मविश्वास में तेजी से वृद्धि हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। आत्मविश्वास और ऊर्जा में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। करियर में नेतृत्व क्षमता उभरेगी और व्यापार में नई तकनीक से लाभ होगा। दांपत्य जीवन में संतुलन बनाए रखें और स्वास्थ्य में रक्तचाप या सिरदर्द का ध्यान रखें। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।