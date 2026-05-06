फ्यूचर पंचांग के अनुसार शक्ति, साहस और पराक्रम के कारक मंगल देव 11 मई को मीन राशि से निकलकर अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे। मंगल का अपनी ही राशि में आना एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली ज्योतिषीय घटना मानी जाती है, जिससे रूचक पंचमहापुरुष राजयोग बनता है। साथ ही मंगल मेष राशि में अपना पूर्ण शुभ फल प्रदान करते हैं। मंगल ग्रह को ज्योतिष में साहस, पराक्रम, शौर्य, वीरता, भूमि और क्रोध का कारक माना जाता है। ऐसे में इस गोचर का प्रभाव इन सेक्टरों के साथ सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मेष, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। यदि आप लंबे समय से करियर में रुकावट महसूस कर रहे थे या बिजनेस में घाटा हो रहा था, तो 11 मई से आपको लाभ के संकेत बन रहे हैं। साथ ही साहस और पराक्रम की प्राप्ति हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं…

फ्यूचर पंचांग के अनुसार ग्रहों के सेनापति मंगल देव 11 मई को दोपहर 12 बजकर 38 मिनट पर अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल देव यहां 20 जून तक विराजमान रहेंगे। वहीं उसके बाद वह वृष राशि में संचरण कर जाएंगे।

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मंगल के गोचर का मेष राशि पर प्रभाव (Aries Zodiac)

मंगल का गोचर आपकी ही राशि के प्रथम भाव (लग्न) में हो रहा है। स्वराशि का मंगल आपके साहस और पराक्रम को बढ़ा सकते हैं।

करियर और पदोन्नति: नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी या नेतृत्व का पद मिल सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय सफलता के द्वार खोल सकता है।

कारोबार में विस्तार: व्यापारियों के लिए यह समय नया स्टार्टअप शुरू करने या मौजूदा काम को बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आपकी जोखिम लेने की क्षमता आपको प्रतिद्वंदियों से आगे रख सकती है।

व्यक्तित्व में बदलाव: आपके स्वभाव में निडरता देखने को मिल सकती है। साथ ही समाज में आपकी एक प्रभावशाली छवि बन सकती है और रुके हुए सरकारी काम पूरे होने के संकेत हैं।

मंगल के गोचर का सिंह राशि पर प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि के लिए मंगल नौवें भाव (भाग्य स्थान) में गोचर करेंगे। यह स्थिति ‘राजयोग’ के समान फल देने वाली मानी जाती है।

करियर में उछाल: यदि आप ट्रांसफर या विदेश में नौकरी की तलाश में हैं, तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, जिसका लाभ भविष्य में मिलने के संकेत हैं।

व्यापार और निवेश: शेयर बाजार या रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को अचानक बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। पैतृक व्यापार में लगे लोगों को इस दौरान कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है।

धार्मिक और यात्रा लाभ: भाग्य भाव में मंगल होने से आपकी धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे, जो न केवल मानसिक शांति देंगी बल्कि नए व्यावसायिक संपर्क भी बनाएंगी।

मंगल के गोचर का कन्या राशि पर प्रभाव (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के लिए मंगल का यह गोचर उनके अष्टम भाव में होगा, जो अचानक धन लाभ और गुप्त शत्रुओं पर विजय का संकेत है।

करियर में रणनीति: कार्यक्षेत्र में चल रही राजनीति अब समाप्त हो सकती हैं। साथ ही आपके विरोधी पस्त हो सकते हैं और आपकी कार्यक्षमता की सराहना की जाएगी। टेक्निकल और रिसर्च फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह समय ‘गोल्डन’ साबित हो सकता है।

कारोबार और फाइनेंस: यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो वह इस दौरान वापस मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं। लेकिन नया निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें।

सावधानी और लाभ: इस समय आपको अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। व्यापारिक साझेदारों के साथ पारदर्शिता बनाए रखें।

मंगल को मजबूत करने के उपाय

यदि आप इस गोचर का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं, तो ये सरल उपाय कर सकते हैं:

हनुमान चालीसा: प्रतिदिन या हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें।

दान कार्य: मंगलवार के दिन गुड़, मसूर की दाल या लाल कपड़े का दान करें।

मंत्र जाप: ‘ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः’ मंत्र का जाप करें।

ज्योतिषीय गणनाएं ग्रहों की स्थिति पर आधारित होती हैं। व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणामों में भिन्नता संभव है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।