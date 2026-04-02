Mangal Shani Yuti 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल को महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक माना जाता है, जो करीब 45 दिनों के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। ऐसे में मंगल की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में देखने को मिलता है। बता दें कि 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं, जिससे शनि और सूर्य के साथ युति करके मंगल आदित्य राजयोग के अलावा त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। लेकिन इनमें से मंगल और शनि की युति काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मंगल और शनि का संयोग लगभग हर दो वर्ष में बनता है, लेकिन हर बार इसके परिणाम अलग होते हैं क्योंकि उस समय ग्रहों की स्थिति और आपसी संबंध बदल चुके होते हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है।

द्रिक पंचांग के अनुसार, मंगल और शनि 2 अप्रैल से 11 मई 2026 तक साथ रहेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल, शनि के साथ मीन राशि में रहेगा। इस अवधि में दोनों ग्रह एक ही नक्षत्र और लगभग समान डिग्री पर आ जाएंगे, जिसे ज्योतिष में ‘ग्रह युद्ध’ भी कहा जाता है। यह स्थिति तनाव, संघर्ष और अस्थिरता को दर्शाती है।

मंगल और शनि की इस युति से वैश्विक स्तर में भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। देशों के बीच तनाव और टकराव की स्थितियां पैदा कर सकता है। समुद्र से जुड़ी घटनाएं, जैसे समुद्री विवाद या प्राकृतिक आपदाएं (जैसे सुनामी), होने की संभावना भी मानी जाती है। इसके अलावा औद्योगिक दुर्घटनाएं, रोजगार में अस्थिरता, कच्चे माल की कमी और श्रमिक असंतोष जैसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं। जनता और शासन के बीच मतभेद बढ़ने के संकेत भी मिलते हैं।

मेष राशि पर मंगल के गोचर का असर (Aries Zodiac)

इस राशि के स्वामी मंगल है और वह 12 भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातक बेकार के खर्चों से परेशान रह सकते हैं। हालांकि तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव होगा। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें।

वृषभ राशि पर मंगल के गोचर का असर (Taurus Zodiac)

इस राशि में मंगल 11वें लाभ भाव से गोचर करने वाले हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को शनि भी अच्छा लाभ दे सकते हैं। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। लेकिन खर्च भी रहेंगे। बड़े भाई की सेहत का ख्याल रखें।

मिथुन राशि पर मंगल के गोचर का असर (Gemini Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर थोड़ा परेशानी बढ़ा सकता है। इस राशि की कुंडली के कर्म भाव में मंगल, शनि और सूर्य की युति होने वाली है। ऐसे में नौकरीपेशा जातकों को संभलकर रहने की जरूरत है। कार्यस्थल में तनाव हो सकता है। शनि के कारण करियर में बदलाव, ट्रांसफर हो सकता है। अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करके रखें। समझदारी के साथ आगे बढ़ें।

कर्क राशि पर मंगल के गोचर का असर (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के लिए मंगल 9वें भाग्य भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में ये अवधि लाभकारी हो सकती है। अध्यात्म की ओर झुकाव होगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा पाने का अवसर मिल सकता है। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं।

सिंह राशि पर मंगल के गोचर का असर (Leo Zodiac)

सिंह राशि के लिए मंगल 8वें भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। इसके अलावा वाद-विवाद या फिर कोई अचानक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। पुराने विवादों से इस अवधि में दूर रहें।

कन्या राशि पर मंगल के गोचर का असर (Virgo Zodiac)

कन्या राशि के लिए मंगल 7वें भाव में शनि के साथ गोचर करेंगे। ऐसे में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न करें। जीवनसाथी के सेहत को लेकर परेशान रह सकते हैं। साझेदारी में किए जा रहे बिजनेस में नुकसान होने के संकेत बन रहे हैं।

तुला राशि पर मंगल के गोचर का असर (Libra Zodiac)

तुला राशि के लिए मंगल 6वें भाव में गोचर करेंगे। इस भाव को रोग, शत्रु और परेशानियों का माना जाता है। लेकिन मंगल के साथ शनि के संयोग होने से कई परेशानियां समाप्त हो सकती है। पुराने कर्ज से निजात मिल सकती है।

वृश्चिक राशि पर मंगल के गोचर का असर (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के लिए मंगल 5वें भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को शुभ फल मिल सकता है। इस राशि के जातकों को अचानक धन लाभ के अलावा रुके काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। संतान की ओर से चिंता समाप्त हो सकती है।

धनु राशि पर मंगल के गोचर का असर (Sagittrius Zodiac)

धनु राशि के लिए मंगल चौथे भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में इस अवधि में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। घर- परिवार में कोई न कोई परेशानी हो सकती है। काम में तनाव आ सकता है। ट्रांसफर, स्थान परिवर्तन को लेकर परेशान हो सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

मकर राशि पर मंगल के गोचर का असर (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के लिए मंगल तीसरे भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातक कई यात्रा कर सकते हैं। इस अवधि में नई शुरुआत करना लाभकारी हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। हालांकि किस्मत का मिला-जुला साथ मिलने वाला है। ऐसे में कोई भी निर्णय सोच-समझकर लें।

कुंभ राशि पर मंगल के गोचर का असर (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के लिए मंगल दूसरे भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को धन लाभ हो सकता है। करियर के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। इस राशि के जातकों को प्रमोशन के साथ करियर में प्रगति हो सकती है। हालांकि आपकी वाणी थोड़ी कठोर होगी। ऐसे में कुछ भी बोलते समय सावधानी बरतें।

मीन राशि पर मंगल के गोचर का असर (Pisces Zodiac)

इस राशि के लग्न भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। ऐसे में इस अवधि में अथाह ऊर्जा बढ़ेंगी, जिसे आपको सही जगह पर यूज करना है। अगर सही जगह इस्तेमाल नहीं होगी, तो आक्रमता बढ़ेंगी। ऐसे में वाद-विवाद का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें और स्थिरता बनाए रखें।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।