वैदिक ज्योतिष अनुसार ग्रहों के सेनापति मंगल देव लगभग 45 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं। जिसका प्रभाव मावन जीवन के साथ सभी राशियों पर पड़ता है। ज्योतिष में मंगल ग्रह को ऊर्जा, शौर्य, साहस, भूमि, करियर और संघर्ष का कारक ग्रह माना जाता है। आपको बता दें कि मंगल ग्रह अभी शनि के स्वामित्व वाली राशि कुंभ में संचऱण कर रहे हैं और वह 2 अप्रैल को गुरु के स्वामित्व वाली राशि मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में जब मंगल ग्रह मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तो भावनाओं, आध्यात्मिकता और निर्णय क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलेगा। लेकिन यह गोचर विशेष रूप से मीन, धनु, मिथुन और वृष राशि वालों पर सकरात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मन प्रसन्न रह सकता है। साथ ही कोई वाहन या प्रापर्टी खरीद सकते हैं।

फ्यचूर पंचांग के अनुसार भूमिपुत्र मंगल देव 2 अप्रैल को दोपर 3 बजकर 29 मिनट पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 11 मई तक यही संचऱण करेंगे। वहीं इस दिन हनुमान जंयती का संयोग बन रहा है। साथ ही मंंगल देव मीन राशि में आकर सूर्य देव के साथ संयोग करके मंगलादित्य राजयोग भी बनाएंंगे। आइए जानते हैं मंगल का गोचर किन राशियों को शुभ रह सकता है।

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इन राशियों पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

मीन राशि (Meen Zodiac)

मंगल का गोचर आप लोगों के लिए सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि मंगल ग्रह आपकी राशि से लग्न भाव पर संचरण करने जा रहे हैं। इसलिए इस दौरान आपके अंदर नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और कार्य करने की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल सकती है। साथ ही लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आने के योग हैं और करियर में नए अवसर मिलने की प्रबल संभावना है। साथ ही इस दौरान व्यापार करने वालों को नए संपर्क और सौदे मिल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

लेकिन इस दौरान आपका स्वभाव थोड़ा आक्रामक हो सकता है, जिससे रिश्तों में टकराव या गलतफहमी पैदा हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से सिरदर्द या रक्तचाप से जुड़ी समस्या भी परेशान कर सकती है।

धनु राशि (Dhanu Zodiac)

धनु राशि वालों के लिए यह गोचर अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर होने जा रहा है। इसलिए इस दौरान घर-परिवार से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिल सकता है और संपत्ति, वाहन या जमीन से जुड़े मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में भी स्थिरता और सम्मान मिलने की संभावना है। जिससे आत्मविश्वास बढ़ने के योग हैं।

लेकिन पारिवारिक जीवन में कभी-कभी तनाव की स्थिति बन सकती है। माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है और खर्चों में भी अचानक वृद्धि हो सकती है। मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर महसूस कर सकते हैं।

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर करियर कारोबार के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकता है। क्योंकि यह गोचर आपकी राशि से कर्म भाव पर होने जा रहा है। इसलिए इस दौरान नौकरी में पदोन्नति, नई जिम्मेदारियां या नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। वहीं जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उन्हें विस्तार के मौके मिलने के योग हैं और नए प्रोजेक्ट्स से लाभ हो सकता है।

हालांकि, कार्यभार अधिक होने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। सहकर्मियों के साथ तालमेल बैठाने में कठिनाई आ सकती है और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान दे सकते हैं।

वृष राशि (Taurus Zodiac)

वृष राशि वालों के लिए यह गोचर लाभकारी साबित हो सकता है। क्योंकि मंगल ग्रह आपकी राशि से 11वें भाव पर संचरण करने जा रहे हैं। इसलिए इस दौरान आय के नए स्रोत बन सकते हैं और पुराने निवेश से भी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। साथ ही इस दौरान मित्रों और नेटवर्क से सहयोग मिल सकता है, जिससे आपके कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं।

लेकिन इस समय गलत निवेश या लालच में आकर निर्णय लेना नुकसानदेह हो सकता है। दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है और खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।