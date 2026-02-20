Mangal Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मंगल 23 फरवरी 2026 सुबह 11:57 पर अपनी उच्च राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। जहां पर वह 2 अप्रैल 2026 तक रहेंगे। मंगल का ये गोचर सामान्य गोचर नहीं है, क्योंकि जब मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पहले से ही सूर्य, बुध, शुक्र और राहु विराजमान हैं। ऐसे में वह अत्यंत शक्तिशाली दुर्लभ पंचग्रही योग का निर्माण करेंगे। इसके साथ ही गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान होकर इन ग्रहों पर नौवीं दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में कुछ राशि के जातकों को सबसे अधिक लाभ मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। इन राशियों के जीवन में कई तरह के अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन राशियों के बारे में…

मेष राशि (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर लाभकारी हो सकता है। इस राशि के एकादश भाव में मंगल गोचर करेंगे। इसी भाव में पंचग्रही योग का भी निर्माण हो रहा है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। आपके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो सकता है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति के योग बन रहे हैं। कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिससे आप सफलता पा सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी ये अवधि लाभकारी हो सकती है। रियल एस्टेट, इलेक्ट्रानिक आदि से जुड़े क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। शत्रुओं पर विजय मिल सकती है। लव लाइफ की बात करें, तो अच्छा जाने वाला है। पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। वैवाहिक जीवन भी अच्छा जाने वाला है। हालांकि सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

इस राशि के गोचर कुंडली में मंगल नवम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। काम के सिलसिले में कई लंबी यात्राएं हो सकती है। लेकिन इससे आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी अच्छा विस्तार हो सकता है। आपको अच्छा मुनाफा के योग बन रहे हैं। दांपत्य जीवन में खुशियां बनी रहेगी। अध्यात्म की ओर झुकाव होगा। ऐसे में पार्टनर के साथ धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का मौका मिल सकता है। साहस और आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो सकती है।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

सिंह राशि की गोचर कुंडली में मंगल सप्तम भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में दांपत्य जीवन में अच्छा असर देखने को मिल सकता है। लेकिन अपने अहंकार को किनारे कर दें, वरना रिश्ते में खटास बनी रह सकती है। व्यापार के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। साझेदारी में किए जा रहे व्यापार में अच्छा लाभ मिल सकता है। नई डील या फिर प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, जिससे आप खूब लाभ कमा सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। करियर के क्षेत्र में भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।