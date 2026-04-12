Mangal Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को शौर्य, वीरता, पराक्रम, साहस, प्रापर्टी और क्रोध का कारक माना जाता है और वहीं ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह लगभग 45 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं। आपको बता दें कि मंगल ग्रह अभी मीन राशि में संचऱण कर रहे हैं और वह 11 मई को अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं। जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। लेकिन सिंह, कर्क और कन्या राशि के जातकों पर शुभ प्रभाव पड़ सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन राशियों के बारे में…

फ्यूचर पंंचांग के अनुसार ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह 11 मई को दोपहर 12 बजकर 38 मिनट पर अपनी स्वराशि मेष में गोचर करने जा रहे हैं और 20 जून तक यही विराजमान रहेंगे।

सिंह राशि पर मंगल के गोचर का असर (Leo Zodiac)

सिंह राशि के लिए मंगल ग्रह का गोचर अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह गोचर आपकी राशि से भाग्य स्थान पर गोचर करने जा रहे हैं। साथ ही मंगल ग्रह अष्टम और नवम भाव के स्वामी हैं। इस दौरान आपके जीवन में भाग्य का साथ मजबूत रहेगा और रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी। करियर में उन्नति, प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना बनेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है।

हालांकि, मंगल की तीव्र ऊर्जा के कारण अहंकार और जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। पिता, गुरु या वरिष्ठों के साथ विचारों में टकराव की स्थिति बन सकती है, इसलिए संयम और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा।

कर्क राशि पर मंगल के गोचर का असर (Cancer Zodiac)

आप लोगों के लिए मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि मंगल ग्रह आपकी गोचर कुंडली के कर्म भाव पर संचरण करने जा रहे हैं। साथ ही वह आपकी राशि से पंचम भाव के स्वामी हैं। इससिए इस दौरान कार्यक्षेत्र में तेजी और प्रगति के संकेत मिलते हैं। साथ ही आपको नौकरी में प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या नई नौकरी का अवसर मिलने की संभावना है।

व्यवसाय करने वालों के लिए विस्तार और लाभ के योग बन सकते हैं। साथ ही इस दौरान समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। वहीं जो लोग रियल स्टेट, पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन से जुडे हुए हैं तो उनको इस समय अच्छा लाभ हो सकता है।

लेकिन काम का दबाव बढ़ने से मानसिक तनाव हो सकता है और कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा या विवाद की स्थिति बन सकती है। ऐसे में गुस्से पर नियंत्रण रखना और समझदारी से निर्णय लेना बेहद जरूरी होगा।

कन्या राशि पर मंगल के गोचर का असर (Kanya Zodiac)

कन्या राशि के लिए मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसे परिवर्तन, रहस्य, आयु और गुप्त लाभ का स्थान माना जाता है। इसलिए यह गोचर आपके जीवन में अचानक बदलाव और अप्रत्याशित लाभ के संकेत दे रहा है। इस दौरान आपको निवेश से फायदा, बीमा या विरासत से लाभ मिलने की संभावना बनेगी। साथ ही रिसर्च और टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है।

साथ ही मंगल ग्रह आपकी राशि से तीसरे भाव के स्वामी हैं। इसलिए इस समय आपको साहस और पराक्रम में वृद्धि देखने को मिल सकती है। साथ ही भाई- बहनों का आपको सहयोग मिल सकता है।

हालांकि, अष्टम भाव का मंगल स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर प्रभाव डाल सकता है, जिससे पेट, रक्त या तनाव से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही रिश्तों में गलतफहमी या विवाद की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए संयम और संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।