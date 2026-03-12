Mahalaxmi Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। वह एक राशि में करीब ढाई दिन रहते हैं। ऐसे में किसी न किसी ग्रह के साथ युति या फिर दृष्टि डालते रहते हैं, जिससे कोई न कोई शुभ योग का निर्माण होता है। चंद्रमा को मन, माता, भावनाएं, मानसिक शांति, स्थिरता, सुख-सुविधा, धन-संपत्ति, यात्रा आदि का कारक माना जाता है। चंद्रमा जल्द ही मंगल के साथ युति करने वाले हैं, जिससे चंद्र-मंगल युति योग या महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। बता दें कि 16 मार्च को चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। जहां पर मंगल के साथ युति करके महालक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे। इस राजयोग का निर्माण होने से कुछ राशि के जातकों के जीवन में खुशियां ही दस्तक हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं महालक्ष्मी योग बनने से किन राशियों को मिल सकता है लाभ…

द्रिक पंचांग के अनुसार, 16 मार्च, सोमवार को 06:13 पी एम बजे चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 मार्च 2026, बुधवार को 11:35 पी एम बजे तक रहेंगे। करीब 54 घंटे का बना महालक्ष्मी योग का असर कई दिनों तक रहता है। इस समय कुंभ में मंगल के अलावा राहु विराजमान है। ऐसे में कुंभ राशि में त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, महालक्ष्मी मां का आशीर्वाद मिलने के मतलब है कि जातक को धन, आय, इनकम, पैसा, समृद्धि आदि में बरकत हो सकती है।

मेष राशि (Aries Zodiac)

मेष राशि के जातकों के लिए मंगल और चंद्र का महालक्ष्मी योग कई क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है। इस राशि के ग्यारहवें भाव में इन दोनों ग्रहों की युति हो रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों को आय और लाभ में विशेष अवसर मिल सकता है। बता दें कि 11 वें भाव को आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, बड़े भाई-बहनों, सामाजिक नेटवर्क और मित्रों का कारक माना जाता है। ऐसे में इस राशि के जातकों की कई इच्छाएं पूरी हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। अचानक से धन लाभ हो सकता है। आय में भी धीरे-धीरे सुधार आ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। भाई-बहनों के साथ अच्छा वक्त बीतेगा और उनका पूरा सहयोग मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी ये अधि लाभकारी हो सकती है। पदोन्नति के साथ वेतन में वृद्धि हो सकती है। जमीन, प्रॉपर्टी से संबंधित अटके काम पूरे हो सकते हैं। आत्मविश्वास में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल-चंद्रमा के संयोग से बना महालक्ष्मी राजयोग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के सातवें भाव में चंद्र-मंगल की युति हो रही है। ऐसे में इस राशि के जातकों के आत्मविश्वास में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है। घर-परिवार के बीच चली आ रही अनबन अब समाप्त हो सकती है और खुख-शांति से रह सकते हैं। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो इस अवधि में लाभ मिल सकता है। फ्रीलांस काम मिल सकता है इससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लंबे समय के निवेश के अवसर मिल सकते हैं। असुरक्षा की भावना कम होगी। इसके साथ ही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। मानसिक शांति मिल सकती है।

कुंभ राशि (Aquarius Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए महालक्ष्मी योग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन ओवरकॉन्फिडेंस से बच कर रहें। इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव में मंगल और चंद्रमा की युति से महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। रिसर्च, तकनीक, मेडिकल या आईटी से जुड़े जातकों को काफी लाभ मिल सकता है। मानसिक तनाव कम होने के योग बन रहे हैं। कामों में प्रगति हो सकती है।

15 मार्च से मेष, मिथुन और सिंह राशियों के जीवन में हो सकता है सकारात्मक बदलाव, ग्रहों के राजा सूर्य करेंगे गुरु के घर में प्रवेश

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।