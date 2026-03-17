Malavya Rajyoga 2026: फ्यूचर पंचांग के अनुसार 19 अप्रैल 2026 को धन और वैभव के कारक शुक्र देव अपनी ही स्वराशि वृषभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्र का अपनी स्वराशि में गोचर अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि वृष राशि में प्रवेश करके शुक्र ग्रह मालव्य महापुरुष राजयोग बनाते हैं। यह राजयोग पंचमहापुरुष योगों में से एक प्रमुख योग है, जो व्यक्ति को भौतिक सुख, धन, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य प्रदान करता है।

ऐसे में मालव्य महापुरुष राजयोग बनने का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिल सकता है। लेकिन वृष, सिंह और कन्या राशि के जातकों को विशेष सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। इन लोगों को करियर और कारोबार में तरक्की के योग बन रहे हैं।

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क्या है मालव्य महापुरुष राजयोग?

वैदिक ज्योतिष मुताबिक मालव्य राजयोग तब बनता है जब शुक्र ग्रह किसी कुंडली के केंद्र भाव (1, 4, 7 या 10) में अपनी ही राशि (वृष या तुला) या उच्च राशि (मीन) में स्थित होता है या गोचर में शुक्र इन स्थितियों में संचरण कर रहे हो।

आपको बता दें कि यह योग व्यक्ति को आकर्षक व्यक्तित्व, विलासिता, कला में रुचि, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा देता है। जिन लोगों की कुंडली में यह योग मजबूत होता है, वे जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओं का भरपूर आनंद लेते हैं और समाज में प्रभावशाली स्थान बनाते हैं।

शुक्र देव का ज्योतिषीय महत्व

ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को प्रेम, सुंदरता, कला, भोग-विलास, लग्जरी, भौतिक सुख, धन और दांपत्य जीवन के कारक ग्रह माने जाते हैं। साथ ही यह वृष और तुला राशियों के स्वामी हैं और मीन राशि में उच्च के माने जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि जब शुक्र देव मजबूत स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि, रोमांस, आकर्षण और आर्थिक स्थिरता बढ़ती है। वहीं कमजोर शुक्र होने पर वैवाहिक जीवन में तनाव, आर्थिक अस्थिरता और सुख-सुविधाओं की कमी देखने को मिल सकती है।

इन राशियों पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव

वृष राशि (Taurus Zodiac)

शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन आपको अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि शुक्र का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। साथ ही आपको मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। वहीं दांपत्य जीवन खुशनुमा रहने के संकेत हैं। इस समय आप थोड़ा रोमांटिक रह सकते हैं। वहीं जो अविवाहित लोग हैं, उनको विवाह के योग बन रहे हैं।

वहीं करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। व्यापारियों को बड़ा मुनाफा हो सकता है और नई डील फाइनल हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है और जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ सकती हैं। इस समय आप कोई विलासता की चीज खरीद सकते हैं।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

सिंह राशि वालों के लिए मालव्य राजयोग करियर और कारोबार के लिहाज से बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी गोचर कुंडली के कर्म भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान नौकरी में पदोन्नति, नई जिम्मेदारियां और सम्मान मिलने के योग हैं।

वहीं बिजनेस में विस्तार के अवसर मिलने के संकेत हैं। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। वहीं जो लोग कला, फैशन डिजाइनिंग, संगीत, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं तो उनको विशेष लाभ हो सकता है। लेकिन इस समय आपको मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ सकती है।

कन्या राशि (Virgo Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए मालव्य राजयोग लाभकारी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से भाग्य स्थान पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय आपको विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है।

वहीं नौकरी बदलने या नई शुरुआत करने का यह अच्छा अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन नौकरी बदलते समय अच्छे से सोच- विचार कर लें। वहीं कारोबारियों को व्यापार में निवेश लाभकारी सिद्ध होने की संभावना है। लेकिन विशेषज्ञ की सलाह से ही निवेश करें, तो बेहतर होगा। साथ ही इस दौरान आप काम- कारोबार से संबंधित यात्रा कर सकते हैं।

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हांलाकि किसी भी ग्रह का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।