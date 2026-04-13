Malavya Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रह समय- समय पर गोचर करके राजयोग और शुभ योग का निर्माण करते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन के साथ देश- दुनिया पर व्यापक रूप से पड़ता है। यहां हम बात करने जा रहे हैं धन के दाता शुक्र ग्रह के गोचर के बारे में, फ्यूचर पंचांग के अनुसार 19 अप्रैल को शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि वृष में गोचर करने जा रहे हैं, जिससे मालव्य राजयोग का निर्माण होगा। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को धन, वैभव, ऐश्वर्य, विलासता, लग्जरी, कामुकता और दांपत्य सुख का कारक माना जाता है। ऐसे में मालव्य राजयोग बनने से इन सेक्टरों के साथ 12 राशियों पर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन 3 राशियां ऐसी हैं, जिनको विशेष लाभ मिल सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन राशियों के बारे में…

फ्यूचर पंचांग के अनुसार वैभव के दाता शुक्र ग्रह 19 अप्रैल को दोपहर 3 बजकर 47 मिनट पर अपनी स्वराशि वृष में गोचर करेंगे, जिससे मालव्य राजयोग का निर्माण होगा। वहीं शुक्र ग्रह यहां 14 मई तक स्थित रहेंगे।

क्या होता है मालव्य राजयोग?

जब शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि (वृष या तुला) या उच्च राशि (मीन) में केंद्र भाव (1, 4, 7, 10) में स्थित होता है, तब मालव्य राजयोग बनता है। यह योग व्यक्ति को जीवन में सुख-सुविधाएं, सुंदरता, विलासिता, वाहन, संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाता है। जिनकी कुंडली में यह योग मजबूत होता है, वे अक्सर आकर्षक व्यक्तित्व, कला-प्रेमी और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने वाले होते हैं।

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कुंभ राशि पर मालव्य राजयोग का प्रभाव (Kumbh Zodiac)

कुंभ राशि वालों के लिए मालव्य राजयोग अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर बनने जा रहा है। साथ ही शुक्र ग्रह आपकी राशि से नवम भाव के स्वामी हैं। इसलिए इस दौरान आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही आर्थिक उन्नति और करियर में नई उपलब्धि मिलने के योग हैं। साथ ही नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि मिल सकती है, वहीं बिजनेस करने वालों को बड़ा लाभ होने की संभावना है।

वहीं पारिवारिक जीवन में भी सुख-शांति बनी रहने के योग हैं और घर में किसी शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है। वहीं आप काम- कारोबार के संबंध से यात्राएं कर सकते हैं। साथ ही इस दौरान आप कोई लग्जरी आयटम खरीद सकते हैं।

वृष राशि पर मालव्य राजयोग का प्रभाव (Taurus Zodiac)

आप लोगों के लिए मालव्य राजयोग लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से लग्न भाव पर बनने जा रहा है। साथ ही वृष राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, इसलिए इस योग का सबसे अधिक सकारात्मक असर आपकी राशि पर देखने को मिल सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। साथ ही नई योजनाएं सफल होने के योग हैं और मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।

वहीं प्रेम जीवन में मधुरता आने की संभावना है और अविवाहित लोगों के विवाह के योग भी बन सकते हैं। वहीं इस समय आपको पार्टनरशिप के काम में लाभ हो सकता है। साथ ही इस समय सेहत में सुधार हो सकता है।

सिंह राशि पर मालव्य राजयोग का प्रभाव (Leo Zodiac)

सिंह राशि वालों के लिए मालव्य राजयोग लाभकारी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी गोचर कुंडली से कर्म भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय आपको काम- कारोबार में तरक्की मिल सकती है। साथ ही विदेश यात्रा, करियर विस्तार और निवेश में लाभ मिलने की संभावना है। वहीं इस दौरान सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के योग हैं और नए संपर्क आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं।

वहीं जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी मिल सकती है। साथ ही इस समय व्यापारियों को अच्छा धनलाभ हो सकता है। वहीं कोई बड़ी व्यवसायिक डील हो सकती है।

हांलाकि किसी भी ग्रह का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।