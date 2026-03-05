Malavya Rajyog 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार, 2 मार्च को सुबह 1:01 बजे शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं। ज्योतिष के अनुसार शुक्र 27 डिग्री तक उच्च माने जाते हैं और इस समय उनकी शनि के साथ युति भी रहेगी। शनि और शुक्र दोनों को मित्र ग्रह माना जाता है, इसलिए इनका मिलन शुभ प्रभाव देने वाला समझा जाता है। शुक्र के अपनी उच्च राशि में आने से मालव्य के साथ-साथ कई राजयोगों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। हालांकि इन 7 राशि के जातकों के जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में…

शुक्र के अपनी उच्च राशि मीन में आने से मालव्य राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। माना जाता है कि इस योग के प्रभाव से जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ती हैं, रचनात्मकता में वृद्धि होती है, करियर में स्थिरता मिलती है और भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। द्रिक पंचांग के अनुसार, वैभव और ऐश्वर्य के कारक शुक्र 2 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 26 मार्च तक इसी राशि में रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में पंच महापुरुष योगों में मालव्य राजयोग को अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है।

वृषभ राशि (Taurus Zodiac)

वृष राशि के लिए मालव्य राजयोग काफी लकी हो सकता है। इस राशि के स्वामी शुक्र उच्च होकर लाभ स्थान में है और शनि उसके साथ मित्रता में स्थित है। ऐसे में केंद्र-त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को के लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। परिवार के बीच प्रेम बना रहेगा। आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री और आयात-निर्यात से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है।

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए भी शुक्र का मीन राशि में जाना लाभकारी हो सकता है। इस राशि में गुरु वक्री अवस्था में विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए मालव्य राजयोग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों को हर क्षेत्र में अपार सफलता हासिल हो सकती है। लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा होने के साथ-साथ-साथ आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। इस राशि के दशम भाव में मालव्य राजयोग का निर्माण का निर्माण हो रहा है। ऐसे में नौकरी और बिजनेस के क्षेत्र में सफलता के साथ खूब मुनाफा हो सकता है।

कर्क राशि (Cancer Zodiac)

इस राशि में मालव्य राजयोग नौवें भाव में बन रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिल सकता है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। इसके साथ ही नौकरी करने वाले जातकों को किस्मत का साथ मिल सकता है, जिससे आप मनचाहे काम से लेकर आपके मुताबिक जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए मालव्य राजयोग अनुकूल हो सकता है। इस राशि के अष्टम भाव में शुक्र विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों के जीवन में अचानक कोई परिवर्तन आ सकता है। आपकी वाणी में आकर्षण बढ़े सकता है, जिससे आपकी बातों से लोग प्रभावित हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर लाभ मिल सकता है। व्यापार करने वालों को भी अचानक धन लाभ मिलने के संकेत बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। दांपत्य जीवन में रिश्ते मजबूत होंगे।

कन्या राशि (Virgo Zodiac)

इस राशि में शुक्र का गोचर सप्तम भाव में हुआ है। ऐसे में मालव्य राजयोग लाभकारी हो सकता है। इस राशि के जातकों के व्यक्तित्व में आकर्षण और प्रभाव बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिल सकता है। ऐसे में पदोन्नति के साथ वेतन में वृद्धि हो सकती है। व्यापार करने वालों के लिए यह समय नए साझेदार मिलने और आय बढ़ने के अवसर ला सकता है। अविवाहित लोगों के विवाह के योग बन सकते हैं, जबकि विवाहित लोगों के दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio Zodiac)

इस राशि में शुक्र का गोचर पंचम भाव में हुआ है। ऐसे में इस राशि के जातकों की प्रतिभा और रचनात्मक क्षमता को बढ़ सकता है। समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। नौकरीपेशा लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा और वेतन वृद्धि या नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी यह समय लाभकारी रहेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और अविवाहित लोगों को अच्छा जीवनसाथी मिलने की संभावना बन सकती है।

धनु राशि (Sagittrius Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर चौथे भाव में हुआ है। इस भाव में मालव्य राजयोग बनने से भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए ये अवधि अच्छी जा सकती है। कार्यक्षेत्र में स्थिरता और सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। व्यापारियों को भूमि, भवन या सजावट से जुड़े कार्यों में लाभ हो सकता है। दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का माहौल अच्छा रहेगा और उन्हें विशेष उपलब्धियां मिल सकती हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।