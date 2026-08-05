Malavya Rajyoga In Horoscope: वैदिक ज्योतिष में मालव्य राजयोग पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत शुभ और प्रभावशाली योग माना जाता है। यह योग तब बनता है जब शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि वृषभ या तुला में, अथवा उच्च राशि मीन में स्थित हो और साथ ही लग्न से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव (केंद्र भाव) में विराजमान हो। जब शुक्र इन परिस्थितियों में मजबूत स्थिति में होते है तब मालव्य राजयोग का निर्माण होता है। यदि शुक्र पाप ग्रहों से अत्यधिक पीड़ित न हो और शुभ दृष्टि प्राप्त हो, तो इस योग के शुभ फल और भी अधिक बढ़ जाते हैं। आइए जानते हैं मालव्य राजयोग का महत्व और लाभ…

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मालव्य राजयोग के लाभ

मालव्य राजयोग से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति, करियर में तेजी से प्रगति और धन संचय के अवसर मिल सकते हैं। ऐसे जातक आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर वाणी और नेतृत्व क्षमता के कारण लोगों के बीच लोकप्रिय रहते हैं। दांपत्य जीवन सुखद रहने की संभावना रहती है और वाहन, भूमि, भवन, अन्य भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। यदि कुंडली में अन्य ग्रहों का भी सहयोग मिले, तो यह योग व्यक्ति को उच्च पद, प्रसिद्धि और लग्जरी जीवन प्रदान करने में सहायक माना जाता है। हालांकि, किसी भी योग का वास्तविक फल संपूर्ण जन्मकुंडली, दशा, अंतर्दशा और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है।

मालव्य राजयोग का महत्व

ज्योतिष शास्त्र में मालव्य राजयोग को सुख-समृद्धि, ऐश्वर्य, विलासिता और आकर्षक व्यक्तित्व का प्रतीक माना जाता है। शुक्र भौतिक सुख, धन, कला, सौंदर्य, प्रेम, दांपत्य जीवन, वाहन और भव्य जीवनशैली के कारक ग्रह हैं। इसलिए यह योग बनने पर व्यक्ति को जीवन में प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्मान और सुविधाओं से भरपूर जीवन मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

साथ ही यह योग कला, मनोरंजन, फैशन, मीडिया, डिजाइन, होटल, लग्जरी बिजनेस और रचनात्मक क्षेत्रों में विशेष सफलता दिलाने वाला माना जाता है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।