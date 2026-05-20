आज दिव्य धाम में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मैहर देवी मंदिर के बारे में जो देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मां शारदा को समर्पित यह मंदिर त्रिकूट पर्वत की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 1063 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मान्यता है कि यहां दर्शन करने से ज्ञान, बुद्धि और मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दौरान यहां लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण इस धाम को खास बनाते हैं।

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क्या है मैहर देवी मंदिर का इतिहास

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जब भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब माता का हार यानी “माई का हार” यहां गिरा था। इसी कारण इस स्थान का नाम “मैहर” पड़ा। माना जाता है कि यह स्थान 51 शक्तिपीठों में शामिल है। मंदिर में विराजमान मां शारदा को विद्या और शक्ति की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि आल्हा और ऊदल भी यहां मां शारदा की पूजा करने आते थे और आज भी ब्रह्म मुहूर्त में उनके आने की मान्यता प्रचलित है।

मैहर देवी मंदिर का धार्मिक महत्व

मैहर देवी मंदिर में मां शारदा के दर्शन को बेहद फलदायी माना जाता है। विद्यार्थी, कलाकार और संगीत से जुड़े लोग विशेष रूप से यहां आशीर्वाद लेने आते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से मां की पूजा करने पर ज्ञान, सफलता और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में यहां भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर-दूर से श्रद्धालु शामिल होते हैं।

कैसे पहुंचे मैहर देवी मंदिर

मैहर पहुंचना काफी आसान है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन मैहर रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित है। सड़क मार्ग से भी सतना, रीवा, प्रयागराज और जबलपुर जैसे शहरों से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। सबसे से पास एयरपोर्ट खजुराहो एयरपोर्ट है। वहीं मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के अलावा रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे बुजुर्ग और बच्चे आसानी से दर्शन कर सकते हैं।

डिस्केमल: मैहर देवी मंदिर से जुड़ी यह जानकारी विभिन्न धार्मिक मान्यताओं, स्थानीय कथाओं और उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। मंदिर में दर्शन, पूजा-विधि, रोपवे सुविधा, समय या अन्य व्यवस्थाओं में समय-समय पर बदलाव संभव है। यात्रा से पहले संबंधित आधिकारिक जानकारी अवश्य जांच लें।