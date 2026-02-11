Mahashivratri 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, महाशिवरात्रि का पर्व हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन भगवान शिव के भक्तों के लिए बेहद खास और पवित्र माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार, इसी दिन भगवान शिव ने पहली बार लिंग रूप धारण किया था। इसलिए इस तिथि का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। देशभर में इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई पूजा से महादेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि के आसपास अगर आपको सपने में भगवान शिव से जुड़ी कुछ चीजें दिखाई दें, तो यह भी शुभ संकेत माने जाते हैं? ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसे सपने जीवन में आने वाले अच्छे बदलावों की ओर इशारा करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ शुभ संकेतों के बारे में।

सपने में शिवलिंग का अभिषेक करना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार, अगर आप सपने में खुद को शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाते हुए देखते हैं, तो यह बहुत ही शुभ सपना माना जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर होने वाली है। यह संकेत देता है कि आपके जीवन की परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होंगी और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। ऐसा सपना यह भी दर्शाता है कि आपकी भक्ति और श्रद्धा सच्ची है। आने वाले समय में आपको मानसिक शांति, सफलता और सम्मान मिल सकता है।

नंदी महाराज का सपने में दिखाई देना

भगवान शिव के वाहन नंदी महाराज को बहुत पवित्र माना जाता है। अगर आपको सपने में नंदी दिखाई देते हैं, तो यह भी अत्यंत शुभ संकेत है। धार्मिक मान्यता है कि नंदी भगवान शिव के परम भक्त हैं और भक्तों की प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंचाते हैं। सपने में नंदी का दर्शन यह बताता है कि महादेव आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। आपकी कोई अधूरी इच्छा या मनोकामना जल्द पूरी हो सकती है।

सपने में शिवलिंग के दर्शन

अगर सपने में सिर्फ शिवलिंग के दर्शन होते हैं, तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सपना भाग्योदय का संकेत देता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव आने वाला है। अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं और लंबे समय से चल रही परेशानियां खत्म हो सकती हैं।

सपने में बेलपत्र दिखाई देना

बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। महाशिवरात्रि के आसपास अगर सपने में बेलपत्र दिखाई दे, तो यह धन और समृद्धि का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। अगर आप लंबे समय से पैसों की परेशानी झेल रहे हैं या कर्ज में फंसे हैं, तो यह सपना राहत का संकेत देता है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।