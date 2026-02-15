Mahashivratri Lucky Numerology: महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बेहद खास माना जाता है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक है। साल 2026 में महाशिवरात्रि आज यानि 15 फरवरी को मनाई जा रही है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं और पूरी श्रद्धा से भोलेनाथ की पूजा-अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस पावन दिन सच्चे मन से पूजा करने पर भगवान शिव हर मनोकामना पूरी करते हैं और जीवन की बाधाएं दूर करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार, इसी दिन माता पार्वती की कठोर तपस्या सफल हुई थी और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। इसलिए इस दिन को दांपत्य सुख, समर्पण और आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक माना जाता है। वहीं ज्योतिष और अंक शास्त्र के अनुसार, इस बार की महाशिवरात्रि कुछ खास मूलांक वालों के लिए बहुत शुभ फल देने वाली है। कहा जा रहा है कि तीन मूलांक वाले जातकों पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बरस सकती है। आइए जानते हैं कौन-से हैं ये मूलांक…

महाशिवरात्रि पर बन रहे हैं शुभ योग

वैदिक पंचांग अनुसार इस दिन प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, साध्य, शिव, शुक्ल, शोभन, सर्वार्थसिद्धि, चंद्रमंगल, त्रिग्रही, राज और ध्रुव जैसे 12 शुभ योग एक साथ बन रहे हैं।

मूलांक 1

जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है। अंक ज्योतिष में मूलांक 1 को नेतृत्व, आत्मविश्वास और सफलता का प्रतीक माना जाता है। इस बार महाशिवरात्रि मूलांक 1 वालों के लिए नई उम्मीद लेकर आ रही है। काफी समय से जो काम अटका हुआ था, वह अब पूरा होने की संभावना है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। अगर आप प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं, तो यह समय आपके पक्ष में जा सकता है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से प्रभावित होंगे। इस दौरान आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी।

मूलांक 2

जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, इस अंक के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा को भगवान शिव का प्रिय माना जाता है, क्योंकि शिवजी अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं। इसलिए मूलांक 2 वालों का शिव से खास संबंध माना जाता है। इस साल की महाशिवरात्रि मूलांक 2 वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अगर आप लंबे समय से किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब परिस्थितियां आपके अनुकूल हो सकती हैं। अटके हुए काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे और मन में चल रही उलझनें कम होंगी। मानसिक शांति मिलेगी और परिवार के साथ संबंध बेहतर होंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिल सकता है।

मूलांक 8

जिन लोगों का जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 होता है। इस अंक के स्वामी शनि देव माने जाते हैं। मान्यता है कि शनि देव भगवान शिव के परम भक्त हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि का यह पर्व मूलांक 8 वालों के लिए विशेष शुभ संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। हालांकि शुरुआत में ये जिम्मेदारियां चुनौतीपूर्ण लग सकती हैं, लेकिन आगे चलकर यही आपके लिए तरक्की का रास्ता खोलेंगी। आपके काम करने के तरीके में सकारात्मक बदलाव आएगा, जिससे भविष्य में लाभ मिलेगा। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें भी नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं।

डिस्क्लेमर: “इस लेख में दी गई जानकारी शिव पुराण और प्रचलित धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पूर्ण सत्यता और परिणामों की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी विधि या उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।”