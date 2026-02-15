Mahashivratri 2026 Paran Time: आज यानि 15 फरवरी 2026, रविवार को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य मिलन हुआ था। इसलिए यह दिन शिवभक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिवालयों में जाकर पूजा-अर्चना करते हैं और रात्रि जागरण कर भोलेनाथ का गुणगान करते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन सच्चे मन से व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अविवाहित युवतियां योग्य वर की प्राप्ति के लिए और विवाहित महिलाएं दांपत्य सुख के लिए यह व्रत रखती हैं। वहीं पुरुष भी सुख-समृद्धि और सफलता के लिए शिवजी का आशीर्वाद मांगते हैं। फिर अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है। महाशिवरात्रि व्रत का पारण विधि-विधान से करना बेहद अनिवार्य माना जाता है। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के व्रत का पारण किस शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए और क्या है सही विधि।

महाशिवरात्रि 2026 की तिथि

पंचांग के अनुसार, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026 को शाम 5 बजकर 4 मिनट से शुरू होकर 16 फरवरी 2026 को शाम 5 बजकर 33 मिनट तक रहेगी। चूंकि महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि में चतुर्दशी तिथि के दौरान करने का विधान है, इसलिए 15 फरवरी को ही व्रत रखना और रात्रि में पूजा करना शुभ रहेगा।

कब करें महाशिवरात्रि व्रत का पारण?

महाशिवरात्रि का व्रत आज यानि 15 फरवरी को रखा जा रहा है, जबकि इसका पारण 16 फरवरी 2026 को किया जाएगा। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करना बहुत जरूरी माना गया है। आइए जानते हैं पारण के शुभ समय –

पहला शुभ मुहूर्त: 16 फरवरी सुबह 7 बजे से 8 बजकर 33 मिनट तक। ध्यान रखें कि सुबह 8 बजकर 33 मिनट से 9 बजकर 58 मिनट तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान पारण न करें।

अमृत काल: 16 फरवरी सुबह 9 बजकर 58 मिनट से 11 बजकर 38 मिनट तक अमृत काल रहेगा। यह समय व्रत पारण के लिए अत्यंत शुभ माना गया है।

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12 बजकर 30 मिनट से 1 बजकर 16 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस समय भी व्रत का पारण किया जा सकता है।

विजय मुहूर्त: दोपहर 3 बजकर 48 मिनट से 3 बजकर 34 मिनट तक विजय मुहूर्त बताया गया है। (समय में अंतर होने पर स्थानीय पंचांग अवश्य देखें।) यह समय भी शुभ माना गया है।

कैसे करें व्रत का पारण? जानें सरल विधि

16 फरवरी की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ-सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करें और धूप-दीप जलाकर भगवान शिव की पूजा करें।पूजा के दौरान भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध, दही और घी अर्पित करें। शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक करें। इसके बाद शिव मंत्रों का जाप करें और शिव चालीसा का पाठ करें। भगवान शिव को फल का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। आप केला, सेब, बेर आदि अर्पित कर सकते हैं। पूजा के अंत में शिव जी की आरती करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में फलाहार जैसे फल, मखाना, साबुदाना आदि ग्रहण कर व्रत का पारण करें। कोशिश करें कि पारण सात्विक और हल्के भोजन से ही करें।

ध्यान रखें ये बातें

व्रत पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें। राहुकाल और अशुभ समय से बचें। यदि किसी कारणवश बताए गए समय में पारण संभव न हो तो अपने क्षेत्र के पंचांग या विद्वान पंडित से सलाह जरूर लें।

रात्रि जागरण और रुद्राभिषेक का विशेष महत्व

महाशिवरात्रि की रात को शिवालयों में विशेष पूजा, रुद्राभिषेक, मंत्र जाप और भजन-कीर्तन का आयोजन होता है। भक्त पूरी रात जागकर “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रात जागरण करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।

