Mahashivratri 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, महाशिवरात्रि का पर्व इस बार 15 फरवरी 2026, रविवार को मनाया जाएगा। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिए बेहद खास होती है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और विधि-विधान से शिवलिंग का अभिषेक कर पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई आराधना से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं।

पूजा में फूलों का खास महत्व

महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा और विभिन्न फूल चढ़ाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता? ज्योतिषाचार्य और पंडितों के अनुसार कुछ फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं, जबकि कुछ फूल ऐसे भी हैं जिन्हें चढ़ाने से बचना चाहिए। क्योंकि गलत फूल चढ़ाने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए महाशिवरात्रि पर पूजा करते समय सही फूल का चयन करना बेहद जरूरी है।

महादेव को प्रिय हैं ये फूल

कनेर का फूल

भगवान शिव को कनेर का फूल बहुत प्रिय माना गया है। मान्यता है कि कनेर चढ़ाने से शिवजी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कनेर के फूल को पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे चढ़ाने से जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन कनेर का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए।

धतूरे का फूल

धतूरा भगवान शिव की पूजा में विशेष महत्व रखता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। धतूरा विषैला होता है, इसलिए इसे शिवजी को अर्पित करना शुभ माना जाता है। धतूरे का फूल चढ़ाने से पापों का नाश होता है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। महाशिवरात्रि पर धतूरा अर्पित करना पुण्यदायी माना गया है।

आक का फूल

आक का फूल भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह फूल साधारण होता है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। मान्यता है कि आक का फूल चढ़ाने से विशेष इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। शिवजी की पूजा में आक का फूल विशेष स्थान रखता है।

इन फूलों को चढ़ाने से करें परहेज

कमल का फूल

कमल का फूल आमतौर पर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा में उपयोग किया जाता है। शिव पूजा में इसे चढ़ाने की मनाही मानी गई है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कमल अर्पित करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता।

सूरजमुखी का फूल

सूरजमुखी का फूल दिखने में सुंदर और बड़ा होता है, लेकिन इसे राजसी प्रकृति का माना जाता है। भगवान शिव की पूजा सात्विक और सरल मानी जाती है। इसलिए सूरजमुखी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता। मान्यता है कि इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।