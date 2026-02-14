Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि का पर्व शिव भक्तों के लिए बेहद खास और पवित्र माना जाता है। जैसे होली और दिवाली का इंतजार पूरे साल रहता है, वैसे ही शिवभक्त महाशिवरात्रि का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दिन भक्त भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र मिलन का उत्सव मनाते हैं। कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और पूरे विधि-विधान से शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं। लेकिन पूजा के बाद भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। मान्यता है कि यदि मंदिर से लौटते समय या घर आकर कुछ गलतियां कर दी जाएं तो पूजा का फल कम हो सकता है और भगवान शिव नाराज हो सकते हैं।

15 फरवरी को मनाई जाएगी महाशिवरात्रि

द्रिक पंचांग के अनुसार, इस वर्ष 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भक्त सुबह से ही मंदिरों में कतार लगाते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और रातभर जागकर ॐ नमः शिवाय का जाप करते हैं।

मंदिर से खाली हाथ न लौटें

शिव मंदिर जाते समय भक्त जल, दूध, फल-फूल या प्रसाद लेकर जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि मंदिर से कभी भी खाली हाथ घर नहीं लौटना चाहिए। जिस पात्र या लोटे में आप जल लेकर गए हों, उसमें मंदिर का प्रसाद, चरणामृत, फूल या थोड़ा सा पवित्र जल लेकर ही घर में प्रवेश करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है।

हाथ-पैर तुरंत न धोएं

कई लोग मंदिर से लौटते ही सबसे पहले हाथ-पैर धो लेते हैं। लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार, मंदिर से आने के तुरंत बाद या रास्ते में कहीं भी हाथ-पैर नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। घर आकर पहले भगवान को प्रणाम करें, प्रसाद को सम्मान से रखें और कुछ समय बाद ही हाथ-पैर धोएं।

प्रसाद का सम्मान करें

मंदिर से लाया गया प्रसाद बहुत पवित्र माना जाता है। इसे घर आते ही तुरंत नहीं खाना चाहिए और न ही रास्ते में खाते हुए आना चाहिए। पहले प्रसाद को साफ और पवित्र स्थान पर रखें, फिर परिवार के साथ मिलकर श्रद्धा से ग्रहण करें। प्रसाद को कभी भी अशुद्ध जगह पर न रखें और उसका अपमान न करें। शास्त्रों में प्रसाद का विशेष महत्व बताया गया है।

लड़ाई-झगड़े से दूर रहें

मंदिर से लौटते समय और घर पहुंचने के बाद मन शांत और प्रसन्न होना चाहिए। ऐसे में किसी से भी बहस या लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहिए। नकारात्मक बातें करने से भी बचना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। महाशिवरात्रि जैसे पावन दिन पर घर में शांति और प्रेम का वातावरण बनाए रखना बहुत जरूरी है।

मंदिर से आकर तुरंत न सोएं

कुछ लोग व्रत और पूजा के बाद थकान के कारण तुरंत सो जाते हैं। लेकिन मान्यता है कि मंदिर से लौटकर तुरंत सोना शुभ नहीं माना जाता। पहले भगवान का स्मरण करें, घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और कुछ समय भजन या ध्यान में बिताएं। इससे पूजा का फल बढ़ता है और घर में सुख-शांति बनी रहती है।

यह भी पढ़ें:

डिस्क्लेमर: “इस लेख में दी गई जानकारी शिव पुराण और प्रचलित धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पूर्ण सत्यता और परिणामों की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी विधि या उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।”