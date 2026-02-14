Mahashivratri 2026 Ruchak Rajyog Navpancham Rajyog: द्रिक पंचांग के अनुसार, महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी 2026 को मनाया जा रहा है। जहां एक ओर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सबसे खास दिन माना जाता है। वहीं दूसरी ओर इस दिन काफी खास ज्योतिषीय घटना भी हो रही है, जिससे 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव देखने को मिलने वाला है। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, इस साल महाशिवरात्रि पर कुंभ राशि में बुध, शुक्र, सूर्य और राहु विराजमान रहेंगे। ऐसे में चतुर्ग्रही के साथ लक्ष्मी नारायण, शुक्रादित्य, बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही मिथुन राशि में गुरु बृहस्पति होकर कुंभ राशि के ग्रहों के साथ नवपंचम राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि का दिन कई राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन लकी राशियों के बारे में…

महाशिवरात्रि पर 12 योग के साथ 5 राजयोग का संयोग

इस साल महाशिवरात्रि पर प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, साध्य, शिव, शुक्ल, शोभन, सर्वार्थ सिद्धि, महालक्ष्मी, त्रिग्रही, राज और ध्रुव .योग बन रहे हैं। इसके साथ ही ग्रहों के कारण लक्ष्मी नारायण, शुक्रादित्य, बुधादित्य योग, नवपंचम, चतुर्ग्रही राजयोग का निर्माण हो रहा है।

वृषभ राशि (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के जातकों के लिए महाशिवरात्रि का दिन काफी अच्छा जाने वाला है। इस राशि का दशम भाव बलवान रहने वाला है। ऐसे इस राशि के जातकों को नौकरी के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। आपको नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। समाज में मान-सम्मान की तेजी से वृद्धि हो सकती है। पिता का पूरा साथ मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को लाभ मिल सकता है। अपनी बुद्धि के बल पर कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। पद-प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न हो सकते हैं। नेतृत्व क्षमता में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है।

कुंभ राशि (Aquarius Zodiac)

इस राशि के लोगों के लिए महाशिवरात्रि का दिन विशेष रूप से शुभ संकेत लेकर आ सकता है। परिवार के साथ सुखद और आनंदपूर्ण समय बिताने का अवसर मिलेगा। दांपत्य जीवन में जो समस्याएं या तनाव लंबे समय से चल रहे थे, उनमें सुधार होने की संभावना है। साथ ही समाज में प्रतिष्ठा और मान-सम्मान बढ़ाने के योग बन रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय अनुकूल रह सकता है। रुका हुआ धन वापस मिलने या किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। कुल मिलाकर यह दिन सकारात्मक परिवर्तन और खुशियों का संदेश लेकर आ सकता है।

तुला राशि (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए चतुर्ग्रही योग शुभ परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। इस दौरान पंचम भाव में सूर्य, बुध, राहु और शुक्र की युति बन रही है, जो कई सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। इसके साथ ही नवपंचम के साथ रूचक राजयोग लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है और आपके प्रयासों को गति मिल सकती है। यह समय आपके लिए प्रगति और नए अवसरों का संकेत दे रहा है। खासतौर पर मॉडलिंग, एक्टिंग, कला, मीडिया या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। व्यक्तिगत जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा और साथ में कहीं घूमने-फिरने की योजना भी बन सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं और करियर में उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना है। माता-पिता और गुरुजनों का पूरा सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, जो आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। करियर के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं, पंचांग और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पूर्ण सत्यता या सटीक परिणामों का दावा नहीं करता है। किसी भी राशि में बताए गए ‘शुभ योग’ या ‘उन्नति’ के परिणाम व्यक्ति की अपनी कुंडली और ग्रहों की स्थिति के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। करियर, व्यापार या निवेश से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों या अनुभवी सलाहकारों से परामर्श अवश्य लें।