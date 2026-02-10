Mahashivratri 2026 Horoscope: द्रिक पंचांग के अनुसार, हर वर्ष फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी खास माना जा रहा है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने के साथ-साथ व्रत रखने का विधान है। वहीं ग्रहों की स्थितियों के हिसाब से ये दिन कुछ राशि के जातकों के लिए काफी लाभकारी हो सकता है। इस साल महाशिवरात्रि के दिन रूचक राजयोग से लेकर बुधादित्य, लक्ष्मी नारायण, शुक्रादित्य राजयोग से लेकर नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिससे 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से असर देखने को मिलने वाला है। लेकिन मकर समेत इन तीन राशि के जातकों के ऊपर भोलेनाथ की विशेष कृपा हो सकती है। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें इन लकी राशियों के बारे में…

महाशिवरात्रि 2026 पर ग्रहों की स्थितियां

वैदिक पंचांग के अनुसार, महाशिवरात्रि के दिन यानी 15 फरवरी को ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो बुध, सूर्य, राहु और शुक्र कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे वह चतुर्ग्रही, बुधादित्य, शुक्रादित्य, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा मिथुन राशि में विराजमान गुरु के साथ सूर्य, शुक्र और बुध नवपंचम राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल अपनी उच्च राशि मकर में रहकर रूचक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा शनि मीन राशि, केतु सिंह राशि में विराजमान रहेंगे।

कब है महाशिवरात्रि 2026? (Mahashivratri 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 15 फरवरी, रविवार को शाम को 5 बजकर 4 मिनट से हो रहा है, जो अगले दिन यानी 16 फरवरी, सोमवार को शाम 5 बजकर 34 मिनट बजे समाप्त होगा। निशिता काल में शिव जी की पूजा करना लाभकारी माना जाता है। इसलिए 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा।

महाशिवरात्रि पर इन राशियों पर मेहरबान रहेंगे शिव जी (Mahashivratri 2026 Lucky Zodiac Sign)

मकर राशि (Capricorn Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए महाशिवरात्रि का दिन खास हो सकता है। इस राशि के लग्न भाव में रूचक और धन भाव में लक्ष्मी नारायण, बुधादित्य, शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों को धन लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। लंबे समय से रुका हुआ पैसा मिल सकता है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी के योग है। नौकरी और व्यापार में भी लाभ मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं।

कुंभ राशि (Aquarius Zodiac)

इस राशि के जातकों के लिए महाशिवरात्रि का दिन कई खुशियां लेकर आ सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। इसके साथ ही मान-सम्मान में वृद्धि के योग बन रहे हैं। अटका पैसा वापस मिलेगा।

तुला राशि (Libra Zodioc)

तुला राशि के जातकों के लिए भी ये अवधि लाभकारी हो सकती है। इस राशि के जातकों को रुके काम पूरे हो सकते हैं। पिता, माता, गुरु का पूरा सहयोग मिल सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को पाने में संभव हो सकते हैं। नौकरी-बिजनेस में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।

दैत्यों के गुरु शुक्र और ग्रहों के राजा सूर्य के संयोग से विपरीत राजयोग का निर्माण होने वाला है, जिससे इन तीन राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में अपार सफलता के साथ-साथ मान-सम्मान में तेजी से वृद्धि हो सकती है। जानें इन लकी राशियों के बारे में

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।