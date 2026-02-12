Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि का पावन पर्व भगवान शिव के भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी, रविवार को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस कारण इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भक्त पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और शिवलिंग का जल, दूध, बेलपत्र आदि से अभिषेक करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर महाशिवरात्रि के दिन अपनी राशि के अनुसार भगवान शिव का पूजन और अभिषेक किया जाए तो विशेष फल प्राप्त होता है और मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर आपकी राशि के अनुसार आपको किन चीजों से शिवजी का अभिषेक करना चाहिए।

मेष राशि

ज्योतिषियों के अनुसार, मेष राशि के जातकों को महाशिवरात्रि पर गुड़ मिले जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। पूजा में लाल पेड़ा, लाल चंदन और कनेर के लाल फूल अर्पित करें।

वृष राशि

वृष राशि वालों को दही से अभिषेक करना शुभ माना गया है। पूजा में शक्कर, चावल, श्वेत चंदन और सफेद फूल चढ़ाएं। मान्यता है कि इससे जीवन में सुख-समृद्धि आती है और परिवार में शांति बनी रहती है।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लोगों को गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। साथ में मूंग, दूब और कुशा अर्पित करें।

कर्क राशि

कर्क राशि के जातक घी से अभिषेक करें। पूजा में चावल, कच्चा दूध, श्वेत आर्क और शंख पुष्पी अर्पित करना लाभकारी रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इससे मानसिक शांति मिलती है और परिवारिक समस्याएं कम होती हैं।

सिंह राशि

सिंह राशि के लोगों को गुड़ के जल से अभिषेक करना चाहिए। साथ ही गुड़ और चावल से बनी खीर का नैवेद्य और मदार के फूल अर्पित करें।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को गन्ने के रस से अभिषेक करने के साथ भांग, दूब, मूंग और पान अर्पित करना चाहिए।

तुला राशि

तुला राशि के जातकों को सुगंधित तेल या इत्र से शिवजी का अभिषेक करना चाहिए। पूजा में दही, शहद, श्रीखंड का नैवेद्य और सफेद फूल चढ़ाएं। मान्यता है कि इससे दांपत्य जीवन में मधुरता आती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। साथ में लाल मिठाई और लाल पुष्प अर्पित करें।

धनु राशि

धनु राशि के लोगों को केसर और हल्दी मिले दूध से अभिषेक करना चाहिए। पूजा में केसर, बेसन से बने मिष्ठान और गेंदे के फूल चढ़ाएं।

मकर राशि

मकर राशि के जातकों को नारियल पानी से अभिषेक करना चाहिए। साथ में उड़द से बने मिष्ठान और नीलकमल के फूल अर्पित करें।

कुम्भ राशि

कुंभ राशि वालों को तिल के तेल से अभिषेक करना शुभ रहेगा। पूजा में उड़द से बने मिष्ठान और शमीपत्र अर्पित करें।

मीन राशि

मीन राशि के लोगों को केसरयुक्त दूध से अभिषेक करना चाहिए। साथ में दही-भात का नैवेद्य, पीली सरसों और नागकेसर अर्पित करें।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।