Mata Parvati Ki Aarti: महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पावन दिन शिव-शक्ति की संयुक्त आराधना करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख-शांति की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महाशिवरात्रि पर माता पार्वती की आरती करने से न केवल माता का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि भगवान शिव भी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि शिव-शक्ति की कृपा से भक्तों के जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहां पढ़ें पूरी आरती…

माता पार्वती जी की आरती (Mata Parvati Ki Aarti)

जय पार्वती माता जय पार्वती माता

ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल कदा दाता।

जय पार्वती माता जय पार्वती माता।

अरिकुल पद्मा विनासनी जय सेवक त्राता

जग जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता।

जय पार्वती माता जय पार्वती माता।

सिंह को वाहन साजे कुंडल है साथा

देव वधु जहं गावत नृत्य कर ताथा।

जय पार्वती माता जय पार्वती माता।

सतयुग शील सुसुन्दर नाम सती कहलाता।

हेमांचल घर जन्मी सखियन रंगराता।

जय पार्वती माता जय पार्वती माता।

शुम्भ निशुम्भ विदारे हेमांचल स्याता

सहस भुजा तनु धरिके चक्र लियो हाथा।

जय पार्वती माता जय पार्वती माता।

सृष्ट‍ि रूप तुही जननी शिव संग रंगराता।

नंदी भृंगी बीन लाही सारा मदमाता।

जय पार्वती माता जय पार्वती माता।

देवन अरज करत हम चित को लाता।

गावत दे दे ताली मन में रंगराता।

जय पार्वती माता जय पार्वती माता।

श्री प्रताप आरती मैया की जो कोई गाता।

सदा सुखी रहता सुख संपति पाता।

जय पार्वती माता मैया जय पार्वती माता।

डिस्क्लेमर: “इस लेख में दी गई जानकारी शिव पुराण और प्रचलित धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पूर्ण सत्यता और परिणामों की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी विधि या उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।”