Mahashivratri 2026 Date, Time, Puja Vidhi, Shubh Muhurat, Vrat Katha, Mantra, Upay in Hindi LIVE Updates: महाशिवरात्रि 2026 का पर्व इस बार बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन सर्वार्थसिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस योग में की गई भगवान शिव की पूजा से हर मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। इस पावन अवसर पर फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को चार पहर में शिव पूजा का विशेष महत्व होता है। भक्त इस दिन व्रत रखकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित करते हैं और मंत्र जाप, आरती व रुद्राभिषेक करते हैं। चारों पहर की पूजा अलग-अलग शुभ मुहूर्त में की जाती है, जिससे पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। महाशिवरात्रि पर शिव मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और शिव आरती का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख-शांति व समृद्धि की प्राप्ति होती है। सर्वार्थसिद्धि योग में की गई साधना को विशेष फलदायी माना गया है।

द्रिक पंचांग के अनुसार, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026, रविवार को पड़ रही है। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी को शाम 5 बजकर 4 मिनट पर होगी और इसका समापन 16 फरवरी को शाम 5 बजकर 34 मिनट पर होगा। निशिता काल और प्रदोष काल को ध्यान में रखते हुए महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन शिव भक्त व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा-अर्चना करते हैं और रात्रि जागरण कर उनका स्मरण करते हैं।

महाशिवरात्रि 2026 शुभ मुहूर्त (Mahashivratri 2026 Shubh Muhurat)

ब्रह्म मुहूर्त – सुबह 5:21 बजे से 6:12 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त – दोपहर 12:15 बजे से 12:59 बजे तक

निशिता काल – 15 फरवरी की रात 12:11 बजे से 1:02 बजे तक

प्रदोष काल – शाम 6:00 बजे से रात 8:38 बजे तक

Mahashivratri 2026: 500 साल बाद महाशिवरात्रि पर बन रहे 8 दुर्लभ योग, जानिए चार पहर पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती और उपाय

महाशिवरात्रि 2026 चार पहर का पूजन मुहूर्त (Maha Shivaratri 2026 Char Prahar Puja Muhurat)

प्रथम प्रहर – 15 फरवरी, शाम 6:11 से रात 9:23 तक

द्वितीय प्रहर – रात 9:23 से 12:36 तक

तृतीय प्रहर – रात 12:36 से सुबह 3:47 तक

चतुर्थ प्रहर – 16 फरवरी, सुबह 3:47 से 6:59 तक

Mahashivratri 2026 Vrat Niyam: महाशिवरात्रि के दिन क्या करें और क्या न करें, जान लें जरूरी नियम वरना अधूरा रह सकता है व्रत

महाशिवरात्रि पूजा विधि इन हिंदी (Maha Shivratri Puja Vidhi In Hindi)

महाशिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ-सुथरे वस्त्र पहनें। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इसके बाद घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें।

भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा करें। पूजा में बेलपत्र, धतूरा, भांग, फल, फूल, चंदन, रोली और अक्षत अर्पित करें। यदि संभव हो तो मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाएं।

दिन भर व्रत रखें और समय-समय पर भगवान शिव का ध्यान करते रहें। “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। दिन में रुद्राभिषेक कराना भी शुभ होता है। यदि यह संभव न हो तो शाम को स्वयं शिवलिंग का अभिषेक करें।

शाम के समय प्रदोष काल में विशेष पूजा करें। महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनें और अंत में कपूर से भगवान शिव की आरती करें। भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। कई श्रद्धालु इस दिन पूरी रात जागरण भी करते हैं और भजन-कीर्तन करते हैं।

Maha Shivratri 2026 Aarti: ॐ जय शिव ओंकारा, महाशिवरात्रि पर करें भगवान शिव की आरती

Live Updates