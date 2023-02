Mahashivratri 2023: महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर इस विधि से चढ़ाएं बेलपत्र, तोड़ने के नियम और लाभ भी जानें

Mahashivratri 2023: शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। लेकिन बेलपत्र को तोड़ने से पहले भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद ही बेलपत्र को तोड़ना चाहिए।

Mahashivratri 2023: महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की होती है विशेष पूजा- अर्चना- (जनसत्ता)

पढें Religion (Religion News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram