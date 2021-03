धन संपत्ति के लिए महाशिवरात्रि पर किस चीज से करें रुद्राभिषेक? जानिए सबसे शुभ मुहूर्त

महा शिवरात्रि भगवान शिव और शक्ति के मिलन का पर्व है। उत्तर भारतीय पंचांग अनुसार ये पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। ये तिथि इस बार 11 मार्च को पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की अराधना करने से मनुष्य के दुख दूर हो जाते हैं। शिवरात्रि के दिन शिव की विशेष पूजा की जाती है। खासतौर से इस पावन अवसर पर रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व माना जाता है।

कैसे करें रुद्राभिषेक: भिन्न भिन्न तरीकों से शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। धन संपत्ति में बढ़ोतरी के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करने की मान्यता है। महाशिवरात्रि पर शहद और घी से भी रुद्राभिषेक करना फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इससे जीवन में आ रही आर्थिक परेशानियां दूर होती है। रुके हुए धन को प्राप्त करने के लिए पंचामृत (दूध, दही, शहद, शक्कर, घी) से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए।

शुभ मुहूर्त: महाशिवरात्रि की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त निशिता काल माना गया है। 11 मार्च की रात 12:06 AM से 12:55 AM तक का मुहूर्त पूजा के लिए सबसे शुभ रहेगा। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 11 मार्च को 02:39 PM से हो जाएगी और जिसकी समाप्ति 12 मार्च 03:02 PM पर होगी। जानिए महाशिवरात्रि पूजा के सभी शुभ मुहूर्त…

प्रथम प्रहर पूजा समय – 06:27 PM से 09:29 PM

द्वितीय प्रहर पूजा समय – 09:29 PM से 12:31 AM,मार्च 12

तृतीय प्रहर पूजा समय – 12:31 AM से 03:32 AM, मार्च 12

चतुर्थ प्रहर पूजा समय – 03:32 AM से 06:34 AM, मार्च 12

भगवान शिव को अर्पित करने की सामग्री: महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को रोली, मौली, अक्षत यानी चावल, इलायची, लौंग, सुपारी, हल्दी, केसर, जायफल, मौसमी फल, पंचमेवा, नागकेसर जनेऊ, सफेद मिठाई, कमलगट्टा, सप्तधान्य, कुशा, अबीर, चन्दन, पंचामृत, कच्चा दूध, बेलपत्र, गुलाब, इत्र, बेल का फल, आक धतूरा, भांग, गुलाब के फूल, धूप दीप आदि चीजें अर्पित करनी चाहिए।

व्रत विधि: शिवरात्रि के दिन सुबह नित्य कर्म करने के बाद व्रत रखने का संकल्प लें। पूरे दिन शिव का ध्यान करें। शाम के समय एक बार फिर से स्नान कर भगवान शिव की पूजा करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा रात्रि के समय करनी चाहिए। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए भक्तों को सूर्योदय और चतुर्दशी तिथि के अस्त होने के मध्य ही व्रत का समापन करना चाहिए। इस दिन व्रत पूजा पाठ मंत्रजाप तथा रात्रि जागरण करने का विशेष महत्व है।