Maharishi Valmiki Biography: महर्षि वाल्मीकि एक महान कवि और रचनाकार थे। साथ ही इनको आदिकवि यानी संस्कृत के प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है। इन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की थी, जिसमें भगवान श्रीराम के जीवन, उनके वनवास, माता सीता के त्याग और रावण वध का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि उन्होंने कठोर तपस्या और साधना से महान ऋषि का स्थान प्राप्त किया। हर साल आश्विन पूर्णिमा के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है।

महर्षि वाल्मीकि के जन्म और शुरुआती जीवन के बारे में अलग-अलग धार्मिक परंपराओं में कई कथाएं मिलती हैं। वहीं एक प्रचलित लोककथा के अनुसार महर्षि नारद के संपर्क में आने से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। उन्होंने तपस्या और साधना का मार्ग अपनाया और फिर महान ऋषि बने।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, उन्होंने लंबे समय तक कठोर तपस्या की। तपस्या के दौरान उनके शरीर के चारों ओर दीमकों ने बांबी बना ली थी। बांबी को संस्कृत में वाल्मीक कहा जाता है। इसी कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा, ऐसी मान्यता प्रचलित है। महर्षि वाल्मीकि के पिता का नाम महर्षि प्रचेता था और माता का नाम चर्षणी था।

महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि क्यों कहा जाता है?

महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत का आदिकवि यानी पहला महान कवि कहा जाता है। ग्रथों के अनुसार, एक दिन उन्होंने एक शिकारी को सारस पक्षियों के जोड़े में से एक पक्षी को मारते हुए देखा। साथी पक्षी के दुख को देखकर उनके हृदय में करुणा का भाव आया और उनके मुंह से एक श्लोक निकला।

इस घटना को संस्कृत के प्रथम श्लोक की रचना से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इसी घटना से प्रेरित होकर उन्होंने काव्य रचना की और भगवान श्रीराम के जीवन पर आधारित रामायण की रचना की शुरुआत की।

महर्षि वाल्मीकि की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख रचना रामायण है। इसे संस्कृत के प्राचीन महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसमें भगवान श्रीराम के जन्म, सीता स्वयंवर, वनवास, माता सीता के हरण, हनुमान जी की भक्ति, लंका युद्ध और श्रीराम के अयोध्या लौटने की कथा का वर्णन है। वहीं महर्षि वाल्मीकि द्वारा दूसरा प्रमुख ग्रंथ योगवाशिष्ठ है। यह एक प्रमुख दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथ है।

लव-कुश और महर्षि वाल्मीकि का संबंध

रामायण के अनुसार, जब माता सीता वन में पहुंचीं, तब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में वह रुकीं थी। वहीं माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने दोनों को शिक्षा दी और उन्हें रामायण का ज्ञान कराया।

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