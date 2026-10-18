Navmi Kab Hai: शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि मां दुर्गा की उपासना के लिए बेहद खास मानी जाती है। इसे महानवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां सिद्धिदात्री की आराधना करने से जीवन में सुख-समृद्धि, ज्ञान और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के नौ दिनों तक चलने वाली पूजा का यह अंतिम दिन होता है। इस अवसर पर भक्त कन्या पूजन करते हैं, मां को हलवा, पूरी और चने का भोग लगाते हैं।

साथ ही परिवार की सुख-शांति और खुशहाली की कामना करते हैं। इस साल नवमी तिथि को लेकर संशय बना हुआ है क्योंकि ये तिथि दोनों दिन पड़ रही है। आइए जानते हैं इस साल महानवमी किस दिन पड़ रही है और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त…

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कब है शारदीय नवरात्रि नवमी तिथि 2026 (Kab Hai Navmi 2026)

द्रिक पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 51 मिनट से शुरू हो रही है और इसका अंत 20 अक्टूबर को 12 बजकर 50 मिनट पर रहा है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि की नवमी 19 अक्टूबर को ही मनाना शास्त्र सम्मत रहेगा। वहीं जो लोग उदयातिथि से नवमी मनाना चाहते हैं वो लोग 20 अक्टूबर को 12 बजकर 50 मिनट से पहले कन्या पूजन और हवन बगेरा कर सकते हैं।

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नवमी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त

वहीं अगर आप 19 अक्टूबर को कन्या पूजन करना चाहते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में कन्या पूजन कर सकते हैं। इसका समय 11:43 ए एम से 12:29 पी एम तक रहेगा।

नवमी तिथि का धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में महानवमी का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन मां दुर्गा की सच्चे मन से पूजा करने और कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन करने से मां की कृपा प्राप्त होती है। कन्या पूजन में छोटी कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उन्हें उपहार या दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया जाता है।

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महानवमी को शक्ति, साहस और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन भक्त मां दुर्गा से अपने जीवन की परेशानियां दूर करने, परिवार में सुख-शांति बनाए रखने और सुख-समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। कई स्थानों पर इस दिन हवन और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है।

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