Maha Navami 2026: शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि मां दुर्गा की उपासना के लिए बेहद खास मानी जाती है। इसे महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां सिद्धिदात्री की आराधना करने से जीवन में सुख-समृद्धि, ज्ञान और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस पावन अवसर पर भक्त कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और मां दुर्गा से परिवार की सुख-शांति व खुशहाली की कामना करते हैं।

वहीं नवरात्रि की नवमी को बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति की आराधना का प्रतीक भी माना जाता है। वहीं इस साल नवमी तिथि को लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि नवमी तिथि दोनों दिन पड़ रही है। आइए जानते हैं कब है मनाई जाएगी महानवमी और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त…

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कब है शारदीय नवरात्रि नवमी तिथि 2026

द्रिक पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 51 मिनट से शुरू हो रही है और इसका अंत 20 अक्टूबर को 12 बजकर 50 मिनट पर रहा है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि की नवमी 19 अक्टूबर को ही मनाना शास्त्र सम्मत रहेगा। वहीं जो लोग उदयातिथि से नवमी मनाना चाहते हैं वो लोग 20 अक्टूबर को 12 बजकर 50 मिनट से पहले कन्या पूजन और हवन बगेरा कर सकते हैं।

नवमी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त

वहीं अगर आप 19 अक्टूबर को कन्या पूजन करना चाहते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में कन्या पूजन कर सकते हैं। इसका समय 11:43 ए एम से 12:29 पी एम तक रहेगा।

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महानवमी का धार्मिक महत्व

शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि का हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इस दिन मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां सिद्धिदात्री की आराधना करने से जीवन में सुख-समृद्धि, ज्ञान और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। महानवमी के दिन भक्त मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा, मंत्र जाप और हवन करते हैं।

वहीं इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। नौ कन्याओं को मां दुर्गा के नौ स्वरूपों का प्रतीक मानकर उनका पूजन किया जाता है और उन्हें भोजन कराया जाता है। मान्यता है कि महानवमी पर श्रद्धापूर्वक पूजा करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और परिवार पर मां दुर्गा की कृपा होती है।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।