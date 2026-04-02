वैदिक ज्योतिष अनुसार ग्रह समय- समय पर गोचर करके राजयोग और शुभ योग का निर्माण करते है, जिसका प्रभाव मानव जीवन और देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि ग्रहों के सेनापति मंगल और मन के कारक चंद्रमा की युति मीन राशि में बनने जा रही है, जिससे महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह ऊर्जा, भाई, भूमि, शक्ति, साहस, पराक्रम, शौर्य का कारक माना जाता है, तो वहीं चंद्रमा ग्रह को मन, माता, मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव्य वस्तुओं, यात्रा, सुख-शांति, धन-संपत्ति, रक्त, बायीं आँख, छाती आदि का कारक माना जाता है। इसलिए इस राजयोग का प्रभाव इन सेक्टरों के साथ सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। लेकिन मीन, धनु और मिथुन राशि के जातकों को करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है। वहीं देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 16 अप्रैल को मन के कारक चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह विराजमान हैं। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की युति से महालक्ष्मी राजयोग बनेगा। ज्योतिष अनुसार यह राजयोग धन, समृद्धि, करियर में उन्नति और अचानक लाभ के संकेत देता है।

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इन राशियों को हो सकता है लाभ

मीन राशि (Pisces Zodiac)

आप लोगों के लिए महालक्ष्मी राजयोग सकारात्मक सिद्ध हो सकता है क्योंकि यह राजयोग आपकी ही राशि से लग्न भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपको करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और धन लाभ के अच्छे अवसर बनेंगे के योग हैं। साथ ही इस अवधि में रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है।

हालांकि भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना होगा। रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। वहीं इस समय धैर्य रखें और किसी भी निर्णय को सोच-समझकर लें, खासकर पैसों से जुड़े मामलों में थोड़ा विशेष ध्यान रखें।

धनु राशि (Sagittarius Zodiac)

आप लोगों के लिए महालक्ष्मी राजयोग अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। साथ ही संपत्ति और वाहन से जुड़ा लाभ हो सकता है। वहीं परिवार में खुशहाली का माहौल रह सकता है और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है।

लेकिन इस दौरान खर्च भी तेजी से बढ़ सकता है और पारिवारिक मामलों में छोटी-छोटी बातों पर तनाव संभव है। वहीं बजट बनाकर चलें और परिवार के साथ संवाद बनाए रखें।

मिथुन राशि (Gemini Zodiac)

मिथुन राशि वालों के लिए महालक्ष्मी राजयोग करियर और कारोबार के लिहाज से शुभ साबित हो सकता है। क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि से दशम भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस समय करियर में तरक्की मिल सकती है। वहीं नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। व्यापार में भी नए अवसर मिल सकते हैं। वहीं जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलने के योग हैं। लेकिन इस समय आपको प्रयासरत रहना चाहिए। साथ ही मेहनत करने रहना चाहिए।

हालांकि काम का दबाव बढ़ सकता है और मानसिक तनाव भी महसूस हो सकता है। सहकर्मियों के साथ मतभेद होने की संभावना है।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।