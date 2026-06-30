Mahabharata Katha: महाभारत का नाम आते ही सबसे पहले कौरवों और पांडवों के बीच हुए महायुद्ध तथा भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए श्रीमद्भगवद्गीता के उपदेश की याद आती है। लेकिन महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत केवल युद्ध का ग्रंथ नहीं है। इसमें अनेक राजवंशों, महायोद्धाओं, ऋषि-मुनियों और उनके जन्म से जुड़ी अद्भुत कथाओं का भी विस्तार से वर्णन मिलता है। इन्हीं रहस्यमयी और प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक है सत्यवती के जन्म की कथा। सत्यवती आगे चलकर महर्षि वेद व्यास की माता बनीं और हस्तिनापुर के राजवंश की महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुईं। उनका जन्म एक असाधारण घटना के माध्यम से हुआ था, जिसका उल्लेख महाभारत के आदिपर्व में मिलता है। आइए ‘धर्म गाथा’ की इस श्रृंखला में जानते हैं कि माता सत्यवती का जन्म कैसे हुआ और कैसे वे भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं में शामिल हुईं।

यह कथा महाभारत के आदिपर्व, अध्याय 63, श्लोक 63–80 में वर्णित प्रसंग पर आधारित है। विभिन्न हिंदी अनुवादों में अध्याय और श्लोक क्रम में थोड़ा अंतर मिल सकता है।

कौन थे माता सत्यवती के पिता राजा उपरिचर वसु?

राजा उपरिचर नित्य-निरंतर धर्म में ही लगे रहते थे, साथ ही वह हिंसक पशुओं के शिकार के लिए वन में जाने का उनका नियम था। पौरव नन्दन राजा उपरिचर वसु देवराज इंद्र के काफी प्रिय थे। उनके कहने पर उन्होंने चेदि देश का राज्य स्‍वीकार किया था। एक समय की बात है कि राजा वसु अस्त्र-शस्त्रों का त्याग करके आश्रम में निवास करने लगे। उन्होंने बड़ा भारी तप किया, जिससे वे तपोनिधि माने जाने लगे। उस समय इंद्र आदि देवता यह सोचकर कि यह राजा तपस्या के द्वारा इंद्र पद प्राप्त करना चाहता है, उनके समीप गए। देवताओं ने राजा को प्रत्‍यक्ष दर्शन देकर उन्हें शांतिपूर्वक समझाया और तपस्‍या से निवृत्त कर दिया।

देवता ने उपरिचर से कहा कि तुम्हें ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए जिससे इस भूमि पर वर्णसंकरता न फैलने पाए। इसलिए तुम्हें तपस्या न करके इस वसुधा का संरक्षण करना चाहिए। तुम्हारे द्वारा सुरक्षित धर्म ही सम्पूर्ण जगत को धारण कर रहा है।

इस पर इंद्र ने कहा कि तुम इस लोक में सदा सावधान और प्रयत्नशील रहकर धर्म का पालन करो। धर्म युक्त रहने पर तुम सनातन पुण्य लोकों को प्राप्त कर सकोगे। अगर मैं स्वर्ग में रहता हूं और तुम भूमि पर। इसके साथ ही आज से तुम मेरे प्रिय सखा हो गए। इस पृथ्‍वी पर जो सबसे सुंदर एवं रमणीय देश हो, उसी में तुम निवास करो। इस समय चेदि देश पशुओं के लिए हितकर, पुण्य जनक, पुण्य धन-धान्‍य से संपन्न, स्‍वर्ग के समान सुखद होने के कारण रक्षणीय, सौम्य तथा भोज्य पदार्थों और भूमि सम्बन्‍धी उत्तम गुणों से युक्‍त हैं। इसके साथ ही यह देश अनेक पदार्थों से युक्‍त और धन रत्‍न आदि सम्पन्‍न है। इसके साथ ही राजा हर साल इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इन्‍द्र उत्सव मनाने लगे। इंद्र की प्रसन्नता के लिए चेदिराज वसु प्रति वर्ष इन्‍द्रोत्‍सव मनाया करते थे। उनके अनन्‍त बलशाली महापराक्रमी पांच पुत्र थे। सम्राट वसु ने विभिन्न राज्‍यों पर अपने पुत्रों को अभिषिक्त कर दिया। उनमें महारथी बृहद्रथ मगध देश का विख्‍यात राजा हुआ। दूसरे पुत्र का नाम प्रत्‍यग्रह था, तीसरा कुशाम्‍ब था, जिसे मणिवाहन भी कहते हैं। चौथा मावेल्ल था। पांचवा राजकुमार यदु था, जो युद्ध में किसी से पराजित नहीं होता था।

ऐसे हुआ राजा उपरिचर वसु की पत्नी गिरिका का जन्म

वहीं चेदिराज वसु के इंद्र के दिए हुए स्‍फटिक मणिमय विमान में रहते हुए आकाश में ही निवास करते थे। उस समय उन महात्‍मा नरेश की सेवा में गंधर्व और अप्‍सराएं उपस्थित होती थीं। सदा ऊपर-ही-ऊपर चलने के कारण उनका नाम ‘राजा उपरिचर’ के रूप में विख्यात हो गया। उनकी राजधानी के समीप शुक्तिमती नदी बहती थी। एक समय कोलाहल नामक सचेतन पर्वत ने कामवश दिव्य रूप धारिणि नदी को रोक लिया। उसके रोकने से नदी की धारा रुक गयी। यह देख उपरिचर वसु ने कोलाहल पर्वत पर अपने पैर से प्रहार करते ही पर्वत में दरार पड़ गयी, जिससे निकलकर वह नदी पहले के समान बहने लगी। पर्वत ने उस नदी के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्‍या, जुड़वी संतान उत्पन्न की थी। उसके अवरोध से मुक्त करने के कारण प्रसन्न हुई नदी ने राजा उपरिचर को अपनी दोनों संतानें समर्पित कर दीं। इनमें जो पुरुष था, उसे शत्रुओं का दमन करने वाले धनदाता राजर्षिप्रवर वसु ने अपना सेनापति बना लिया और जो कन्‍या थी उसे राजा ने अपनी पत्नी बना लिया। उसका नाम था गिरिका।

सत्यवती के जन्म की कथा

एक दिन ऋतुकाल को प्राप्त हो स्‍नान के पश्चात शुद्ध हुई वसु पत्नी गिरिका ने पुत्र उत्पन्न होने योग्‍य समय में राजा से समागम की इच्‍छा प्रकट की। उसी दिन पितरों ने राजाओं में श्रेष्ठ वसु पर प्रसन्न हो उन्‍हें आज्ञा दी कि तुम हिंसक पशुओं का वध करो। तब राजा पितरों की आज्ञा का उल्‍लघंन न करके कामना वश साक्षात दूसरी लक्ष्‍मी के समान अत्‍यन्‍त रूप और सौन्दर्य के वैभव से संपन्न गिरिका का ही चिंतन करते हुए हिंसक पशुओं को मारने के लिए वन में गये।

राजा का वह वन देवताओं के चैत्ररथ नामक वन के समान शोभा पा रहा था। वसंत का समय था। अशोक ,चम्पा, आम, अतिमुक्तक (माधवीलता), पुन्नाग (नागकेसर), कनेर, मौलसिरी, दिव्य पटल, पाटल, नारियल, चंदन तथा अर्जुन– ये स्वादिष्ट फलों से युक्त, रमणीय तथा पवित्र महावृक्ष उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। कोकिलाओं के कल-कूजन से समस्‍त वन गूंज उठा था। चारों ओर मतवाले भौंरे कल-कल नाद कर रहे थे। यह उद्दीपन-सामग्री पाकर राजा का हृदय कामवेदना से पीड़ित हो उठा। उस समय उन्‍हें अपनी रानी गिरीका का दर्शन नहीं हुआ। उसे न देख कर कामाग्नि से संतप्त हो वे इच्‍छानुसार इधर-उधर घूमने लगे। घूमते-घूमते उन्‍होंने एक रमणीय अशोक का वृक्ष देखा, जो पल्लवों से सुशोभित और पुष्‍प के गुच्छों से आच्छादित था। उसकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से ढके हुए थे।

राजा उसी वृक्ष के नीचे उसकी छाया में सुखपूर्वक बैठ गये। वह वृक्ष मकरन्‍द और सुगंध से भरा था। फूलों की गंध से वह बरबस मन को मोह लेता था। उस समय कामोद्दीपक वायु से प्रेरित हो राजा के मन में रति के लिये स्त्री विषयक प्रीति उत्पन्न हुई। इस प्रकार वन में विचरने वाले राजा उपरिचर का वीर्य स्‍खलित हो गया। उसके स्‍खलित होते ही राजा ने यह सोचकर कि मेरा वीर्य व्यर्थ न जाय, उसे वृक्ष के पत्ते पर उठा लिया। उन्‍होंने विचार किया कि मेरा यह स्खलित वीर्य व्‍यर्थ न हो साथ ही मेरी पत्नी गिरिका का ऋतुकाल भी व्‍यर्थ न जाये’ इस प्रकार बारम्‍बार विचार कर राजाओं में श्रेष्ठ वसु ने उस वीर्य को अमोघ बनाने का ही निश्चय किया।

इसके बाद रानी के पास अपना वीर्य भेजने का उपयुक्त अवसर देख उन्होंने उस वीर्य को पुत्रोत्‍पत्तिकारक मन्‍त्रों द्वारा अभिमंत्रित किया। राजा वसु धर्म और अर्थ के सूक्ष्‍म तत्त्व को जानने वाले थे। उन्‍होंने अपने विमान के समीप ही बैठे हुए शीघ्रगामी श्‍वेन पक्षी यानी बाज के पास जाकर राजा वसु ने कहा कि ‘सौम्‍य! तुम मेरा प्रिय करने के लिये यह वीर्य मेरे घर ले जाओ और महारानी गिरिका को शीघ्र दे दो, क्योंकि आज ही उनका ऋतु काल है।

बाज वह वीर्य लेकर बड़े वेग के साथ तुरंत वहां से उड़ गया। वह आकाशचारी पक्षी सर्वोत्तम वेग का आश्रय लेकर उड़ा जा रहा था, इतने में एक दूसरे बाज ने उसे आते देखा। उस बाज को देखते ही उसके पास मांस होने की आशंका से दूसरा बाज तत्काल उस पर टूट पड़ा।

अप्सरा अद्रिका बनी मछली

फि‍र वे दोनों पक्षी आकाश में एक दूसरे को चोंच मारते हुए युद्ध करने लगे। उन दोनों के युद्ध करते समय वह वीर्य यमुना जी के जल में गिर पड़ा। अद्रिका नाम से विख्यात एक सुंदरी अप्सरा ब्रह्मा जी के श्राप से मछली होकर वहीं यमुना जी के जल में रहती थी। बाज के पंजे से छूटकर गिरे हुए वसु संबंधी उस वीर्य को मत्स्य रूप धारण अद्रिका ने वेगपूर्वक आकर निगल लिया।

श्लोक

तयोर्वियुध्यमानयोः पतितं तद्रेतः सलिले यमुना।

अद्रिका नाम सा मत्स्या शापादप्सरसा अभवत्॥

मछली से हुआ माता सत्यवती का जन्म

तत्‍पश्चात दसवां मास आने पर मत्‍स्‍यजीवी मल्लाहों ने उस मछली को जाल में बांध लिया और उसके उदर को चीर कर एक कन्‍या और एक पुरुष निकाला। यह आश्‍चर्यजनक घटना देखकर मछेरों ने राजा के पास जाकर निवेदन किया कि महाराज मछली के पेट से ये दो मनुष्य‍य बालक उत्‍पन्न हुए हैं।

दशमे मासि सम्पूर्णे मत्स्यं जालेन धीवराः।

जगृहुः तस्य कुक्षौ तु कुमारं कन्यकां तथा॥

सत्यवती का पालन-पोषण

मछुआरों की बात सुनकर राजा उपरिचर ने उस समय उन दोनों बालाकों में से जो पुरुष था, उसे स्‍वयं ग्रहण कर ‍लिया। वही मत्‍स्‍य नामक धर्मात्मा एवं सत्‍यप्रतिज्ञ राजा हुआ। इधर वह शुभ लक्षणा अप्‍सरा अद्रिका क्षण भर में श्रापशुक्त हो गई। भगवान ब्रह्मा जी ने पहले ही उससे कह दिया था कि ‘तिर्यग योनि में पड़ी हुई तुम दो मानव-संतानों को जन्‍म देकर श्राप से छूट जाओगी। अत: मछली मारने वाले मल्‍लाह ने जब उसे काटा तो वह मानव-बालकों को जन्‍म देकर मछली का रुप छोड़ दिव्‍य रुप को प्राप्त हो गयी। इस प्रकार वह सुन्‍दरी अप्‍सरा सिद्ध म‍हर्षि और चरणों के पथ से स्‍वर्गलोक चली गयी। उन जुड़वी संतानों में जो कन्‍या थी, मछली की पुत्री होने से उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। इसलिए राजा ने उसे मल्लाह को सौंप दिया और कहा कि यह तेरी पुत्री होकर रहे। वह रुप और सत्त्‍व (सत्‍य) से संयुक्त तथा समस्‍त सद्गुणों से संपन्न होने के कारण ‘सत्‍यवती’ नाम से प्रसिद्ध हुई।

श्लोक

कन्यां धीवरमुख्याय ददौ राजा महीपतिः।

सा सत्यवत्यिति ख्याता सर्वलक्षणसंयुता॥

मछुहारे के आश्रय में रहने के कारण वह पवित्र मुस्‍कान वाली कन्‍या कुछ काल तक मत्‍स्‍यगंधा नाम से ही विख्‍यात रही। जो आऐगे चलकर महर्षि वेदव्यास की माता और हस्तिनापुर की महारानी बनी।

इस तरह हुआ महर्षि वेद व्यास का जन्म

मत्‍स्‍यगंधा अपनी पिता की सेवा के लिए यमुना जी के जल में नाव चलाया करती थी। एक दिन तीर्थयात्रा के उद्देश्‍य से सब ओर विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा। वह अतिशय रुप सौन्दर्य से सुशोभित थी। सिद्धों के हृदय में भी उसे पाने की अभिलाषा जाग उठती थी उस दिव्‍य सुकुमारी को देखकर परम बुद्धिमान मुनिवर पराशर ने उसके साथ समागम की इच्‍छा प्रकट की। इस पर सत्यवती ने कहा कि देखिये नदी के आर-पार दोनों तटों पर बहुत से ऋषि खड़े हैं। और हम दोनों को देख रहे हैं। ऐसी दशा में हमारा समागम कैसे हो सकता है? उसके ऐसा कहने पर शक्तिशाली भगवान पराशर ने कुहरे की सृष्टि की।

जिससे वहां का सारा प्रदेश अंधकार से आच्छादित सा हो गया। महर्षि द्वारा कुहरे की सृष्टि देखकर वह तपस्विनी कन्‍या आश्चर्यचकित एवं लज्जित हो गयी।

सत्‍यवती ने कहा कि भगवन! आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सदा अपने पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्‍या हूं। आपके संयोग से मेरा कन्‍या भाग (कुवारीपन) दूषित हो जायेगा। कन्‍या भाग दूषित हो जाने पर मैं कैसे अपने घर जा सकती हूं। अपने कन्‍यापन के कलंकित हो जाने पर मैं जीवित रहना नहीं चाहती। इस बात पर भलि-भाँति विचार करके जो उचित जान पड़े, वह कीजिए।

मुनिश्रेष्ठ पराशर प्रसन्न होकर बोले कि मेरा प्रिय कार्य करके भी तुम कन्‍या ही रहोगी। तुम जो चाहो, वह मुझसे वर मांग लो। शुचिस्मिते! आज से पहले कभी भी मेरा अनुग्रह व्यर्थ नहीं गया है’। महर्षि के ऐसा कहने पर सत्‍यवती ने अपने शरीर में उत्तम सुगन्‍ध होने का वरदान मांगा। भगवान पराशर ने उसे इस भूतल पर वह मनोवांछित वर दे दिया।

वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती नारीपन के समागमोचित गुण से विभूषित हो गयी और उसने अद्भुतकर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया। उसके शरीर से उत्तम गंध फैलने के कारण पृथ्‍वी पर उसका गन्धवती नाम विख्यात हो गया। इस पृथ्‍वी पर एक योजन दूर के मनुष्य भी उसी दिव्य सुगंध का अनुभव करते थे इस कारण उसका दूसरा नाम योजनगन्धा हो गया। इस प्रकार परम उत्तम वर पाकर हर्षोल्लास के भरी हुई सत्यवती ने महर्षि पराशर का संयोग प्राप्त किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। जो आगे चलकर वेदव्यास कहलाएं।

सत्यवती का विवाह हस्तिनापुर के प्रतापी राजा शांतनु से हुआ। इस विवाह से उनके दो पुत्र हुए चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य से धृतराष्ट्रस पांडु और विदुर का जन्म हुआ।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख लोक मान्यताओं और शिव महापुराण में वर्णित पारंपरिक पौराणिक कथाओं पर आधारित है। जनसत्ता डॉट कॉम (Jansatta.com) इसके ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण का दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य केवल पाठकों को सांस्कृतिक और धार्मिक प्रसंगों से अवगत कराना है।