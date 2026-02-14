Maha Mrityunjaya Mantra Lyrics in Hindi: महाशिवरात्रि का पावन पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था। इसके अलावा इसी तिथि को शिवजी प्रथम बार लिंग रूप में प्रकट हुए थे। इस कारण महाशिवरात्रि के दिन विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा-अर्चना और व्रत रखने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सच्चे भाव से की गई उपासना से जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो सकती है। साधक भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जल, बेलपत्र, धतूरा, आक का फूल, गंगाजल, दूध आदि अर्पित करते हैं। इसके साथ ही शिव के पंचाक्षरी मंत्र, शिव चालीसा, स्तुति और मंत्रों का पाठ करते हैं। इन पवित्र मंत्रों में से एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र।

ऋग्वेद और यजुर्वेद में वर्णित इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो सकता है। इसके साथ ही आयु में वृद्धि हो सकती है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आइए जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र क्या है और इसे सही विधि से जप करना चाहिए और लाभ के बारे में…

महामृत्युंजय मंत्र

महामृत्युंजय मंत्र मुख्य रूप से ऋग्वेद के मंडल 7, सूक्त 59, श्लोक 12 में बताया गया है। इस खंड में इस मंत्र को लिखने के साथ ही अर्थ के बारे में बताया गया है।

श्लोक

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृ त्योर्मुक्षीय मामृतात्।

अर्थ- हम सुगंध वाले और पुष्टि बढ़ाने वाले त्र्यंबक का यज्ञ करते हैं। हे रुद्र देव- जैसे डंठल से बेर टूटता है। उसी प्रकार हमें मृत्यु बंधन से मुक्त करो, लेकिन अमृत से नहीं।

महामृत्युंजय मंत्र करने की सही विधि

महामृत्युंजय मंत्र का जाप हमेशा रुद्राक्ष की माला से ही करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग में जल, दूध, पंचामृत, बेलपत्र, आक का फूल, गन्ना आदि चढ़ाने के बाद घी का दीपक या धूप जलाएं। इसके बाद एक आसन में बैठ जाएंगे और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इस बात का ध्यान रखें कि मंत्र का जाप करते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो।

महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से मिल सकते हैं ये लाभ

महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जप करने से मनुष्य को शारीरिक और मानसिक कष्टों से राहत मिल सकती है। मान्यताओं के अनुसार,ये मंत्र भगवान शिव को समर्पित है, जो मृत्यु और जीवन के अधिपति हैं। इसलिए इसके जप से रोगों और संकटों से रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है।

अगर आपके जीवन में लंबे समय से परेशानियां चली आ रही है, तो इस मंत्र का जाप करने से लाभ मिल सकता है। व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है।

महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से मन शुद्ध होता है और पाप कर्मों के दुष्प्रभाव कम होते हैं। जो लोग संतान की कामना रखते हैं या अपनी संतान की उन्नति चाहते हैं, उन्हें भी इस जप से विशेष लाभ प्राप्त होता है।

महामृत्युंजय मंत्र आयु वृद्धि और अकाल मृत्यु के भय को दूर करने वाला माना जाता है। इसके जप से साहस, सकारात्मक ऊर्जा और जीवन में सुरक्षा की भावना बढ़ती है।

ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह मंत्र अनेक दोषों जैसे मांगलिक दोष, नाड़ी दोष, कालसर्प दोष अथवा नकारात्मक प्रभावों को शांत करने में सहायक माना जा सकता है।

धन, वैभव और आर्थिक स्थिरता की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए भी यह मंत्र शुभ फलदायी कहा गया है। इसके प्रभाव से जीवन में आर्थिक संकट कम हो सकते हैं।

महामृत्युंजय मंत्र का जप व्यक्ति के मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। समाज में उसे आदर और उच्च स्थान मिल सकता है।

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल महाशिवरात्रि पर काफी शुभ राजयोगों का निर्माण होने वाला है। इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन बुधादित्य, लक्ष्मी नारायण, शुक्रादित्य से लेकर नवपंचम राजयोग का निर्माण होगा, जिससे 12 में से इन तीन राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। जानें इन लकी राशियों के बारे में

