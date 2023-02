Magh Purnima 2023: माघ पूर्णिमा पर रवि- पुष्य नक्षत्र का विशेष संयोग, करें ये ज्योतिषीय उपाय, अक्षय पुण्य की होगी प्राप्ति

Magh Purnima 2023 Remedy: माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करना चाहिए। ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।

Magh Purnima 2023: माघ पूर्णिमा पर सिर्फ कीजिए इतना, सुख-सौभाग्य के साथ अश्वमेध यज्ञ का मिलेगा फल

