Maa Siddhidatri Ki Aarti Lyrics In Hindi: शारदीय नवरात्रि के नौवें दिन मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियां, सुख-समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करती हैं। मां सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान हैं और उनकी चार भुजाएं हैं। वे अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाली देवी मानी जाती हैं। मान्यता है कि भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की कृपा से अनेक सिद्धियां प्राप्त की थीं। नवरात्रि की नवमी तिथि पर मां की विधि-विधान से पूजा करने और आरती गाने से जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता आती है। आइए जानते है मां सिद्धिदात्री की आरती के बारे में…

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मां सिद्धिदात्री की आरती (Maa Siddhidatri Ki Aarti Lyrics)

जय सिद्धिदात्री तू सिद्धि की दाता

तू भक्तों की रक्षक तू दासों की माता,

तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि

तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि!!

कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम

जब भी हाथ सेवक के सर धरती हो तुम,

तेरी पूजा में तो न कोई विधि है

तू जगदम्बे दाती तू सर्वसिद्धि है!!

रविवार को तेरा सुमरिन करे जो

तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो,

तुम सब काज उसके कराती हो पूरे

कभी काम उसके रहे न अधूरे!!

तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया

रखे जिसके सर पर मैया अपनी छाया,

सर्व सिद्धि दाती वो है भाग्यशाली

जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली!!

हिमाचल है पर्वत जहां वास तेरा

महा नंदा मंदिर में है वास तेरा,

मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता

वंदना है सवाली तू जिसकी दाता!!

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मां सिद्धिदात्री के मंत्र

सिद्ध गन्धर्व यक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि।

सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥

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