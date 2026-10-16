Maa Katyayani Ki Aarti In Hindi: शारदीय नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी को शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। मां कात्यायनी की चार भुजाएं हैं। वे अपने हाथों में अस्त्र और कमल धारण करती हैं। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में और दूसरा वर मुद्रा में रहता है। मान्यता है कि मां कात्यायनी की सच्चे मन से पूजा करने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। आइए जानते हैं मां कात्यायनी की आरती के बारे में…
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मां कात्यायनी की आरती | Maa Katyayani Ki Aarti
जय जय अम्बे जय कात्यायनी
जय जगमाता जग की महारानी
बैजनाथ स्थान तुम्हारा
वहां वरदाती नाम पुकारा
कई नाम हैं कई धाम हैं
यह स्थान भी तो सुखधाम है
हर मन्दिर में ज्योत तुम्हारी
कही योगेश्वरी महिमा न्यारी
हर जगह उत्सव होते रहते
हर मन्दिर में भगत हैं कहते
कात्यायनी रक्षक काया की
ग्रंथि काटे मोह माया की
झूठे मोह से छुडाने वाली
अपना नाम जपाने वाली
बृहस्पतिवार को पूजा करिए
ध्यान कात्यायनी का धरिये
हर संकट को दूर करेगी
भंडारे भरपूर करेगी
जो भी मां को भक्त पुकारे
कात्यायनी सब कष्ट निवारे
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