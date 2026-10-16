Maa Katyayani Ki Aarti In Hindi: शारदीय नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी को शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। मां कात्यायनी की चार भुजाएं हैं। वे अपने हाथों में अस्त्र और कमल धारण करती हैं। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में और दूसरा वर मुद्रा में रहता है। मान्यता है कि मां कात्यायनी की सच्चे मन से पूजा करने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। आइए जानते हैं मां कात्यायनी की आरती के बारे में…

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मां कात्यायनी की आरती | Maa Katyayani Ki Aarti

जय जय अम्बे जय कात्यायनी

जय जगमाता जग की महारानी

बैजनाथ स्थान तुम्हारा

वहां वरदाती नाम पुकारा

कई नाम हैं कई धाम हैं

यह स्थान भी तो सुखधाम है

हर मन्दिर में ज्योत तुम्हारी

कही योगेश्वरी महिमा न्यारी

हर जगह उत्सव होते रहते

हर मन्दिर में भगत हैं कहते

कात्यायनी रक्षक काया की

ग्रंथि काटे मोह माया की

झूठे मोह से छुडाने वाली

अपना नाम जपाने वाली

बृहस्पतिवार को पूजा करिए

ध्यान कात्यायनी का धरिये

हर संकट को दूर करेगी

भंडारे भरपूर करेगी

जो भी मां को भक्त पुकारे

कात्यायनी सब कष्ट निवारे

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