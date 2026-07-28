Chandra Grahan 2026 Kab Lgega: देशभर में भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल का रक्षाबंधन काफी खास है, क्योंकि इस साल रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। ऐसे में हर किसी के मन में ये सावल उठ रहा है कि क्या ग्रहण के कारण राखी बांधने में किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। आइए जानते हैं साल का दूसरा चंद्र ग्रहण की सही तिथि, भारत में नजर आएगा कि नहीं। इसके साथ ही जानें सूतक काल का समय सहित अन्य जानकारी…

अगस्त में होगा ब्लड मून (Blood Moon On August 2026)

खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार, यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन इसका दृश्य प्रभाव लगभग पूर्ण ग्रहण जैसा लगेगा। इसकी वजह यह है कि इस दौरान पृथ्वी की गहरी छाया (अम्ब्रा) चंद्रमा के करीब 93 प्रतिशत हिस्से को ढक लेगी। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरते समय मुड़ जाती हैं। इस प्रक्रिया के कारण चंद्रमा पूरी तरह काला दिखाई देने के बजाय गहरे लाल रंग का नजर आता है।

चंद्र ग्रहण की तिथि और समय 2026 (Chandra Grahan 2026 Date)

साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार, 28 अगस्त 2026 को लग रहा है, जो सुबह 06:53 से दोपहर 12:31 तक रहेगा।

उपछाया ग्रहण- 28 अगस्त को 06:53

आंशिक सूर्यग्रहण- 28 अगस्त को 08:03

अधिकतम ग्रहण- 28 अगस्त को 09:42

आंशिक सूर्यग्रहण समापन का समय- 28 अगस्त को 11:21 पर

उपछाया ग्रहण समाप्त- 28 अगस्त को दोपहर 12:31 पर

साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा कि नहीं

बता दें कि ये चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को सुबह के समय आरंभ हो रहा है। ऐसे में ये भारत में नजर नहीं आएगा। भारत के अलावा ये चंद्र ग्रहण यूरोप, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिका आदि जगहों पर दिखाई दे सकता है।

चंद्र ग्रहण का सूतक काल

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चंद्र ग्रहण आरंभ होने के करीब 9 घंटे पहले से सूतक काल शुरू हो जाता है। इस दौरान शुभ , मांगलिक कार्यों में पाबंदी लगने के साथ मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन इस बार ये चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आने वाला है। ऐसे में सूतक काल मान्य नहीं होगा। हालांकि ज्योतिषियों के अनुसार इसका असर 12 राशियों पर देखने को मिल सकता है।

क्या रक्षाबंधन पर लगेगा चंद्रग्रहण?

बता दें कि श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस साल साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इसी दिन लगने वाला है। ये आंशिक चंद्र ग्रहण है और कई जगहों पर ब्लड मून दिखाई देने वाला है। दिन के समय होने के कारण सूतक काल नहीं होने वाला है। ऐसे में बिना किसी चिंता के बहनें भाईयों को राखी बांध सकती हैं। हालांकि भद्राकाल का ध्यान अवश्य रखें।

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किस राशि में लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण

बता दें कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगने वाला है। 28 अगस्त को चंद्र कुंभ राशि में रहने वाले हैं जहां पर राहु के साथ युति करके ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में 12 राशियों के साथ-साथ वैश्विक स्तर में इसका असर देखने को मिल सकता है।

डिस्क्लेमर- इस लेख में दी गई जानकारी पंचांग, खगोलीय घटनाओं और प्रचलित धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। चंद्र ग्रहण, सूतक काल और पूजा-पाठ से जुड़े नियम अलग-अलग परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। पाठकों से अनुरोध है कि अंतिम निर्णय के लिए स्थानीय पंचांग या योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह अवश्य लें।